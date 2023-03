Aperte le prevendite per la sfida a Rimini In poche ore già acquistati 900 biglietti

È attiva la prevendita per il derby a Rimini di sabato (ore 17,30). I biglietti che sono stati messi a disposizione per il settore ospite (Curva Ovest) sono 1288 in totale e possono essere acquistati sul sito www.vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate oltre che, come di consueto, al ‘Reggiana Store’ di via Piccard 16B. Ieri ne erano già stati venduti circa 900, quindi stanno andando letteralmente a ruba. Il prezzo unico è 14 euro e va sottolineato che l’acquisto dei tagliandi è possibile solo fino alle 19 di venerdì. I botteghini dello stadio resteranno infatti chiusi per quel che riguarda il settore ospiti.