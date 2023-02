Barigazzi, un exploit tutto d’oro

Eccellenti risultati per la Compagnia Arcieri del Torrazzo di Reggio ai campionati regionali indoor di tiro con l’arco che si sono tenuti a Riccione nei giorni scorsi con oltre 300 partecipanti. L’exploit più clamoroso è quello di Valeria Barigazzi (foto), 23enne al quinto anno di Giurisprudenza Unimore che ha vinto il titolo nel compound. Ex calciatrice, gareggia solo da marzo scorso, ma grazie al suo talento e al lavoro svolto con l’istruttore e arciere della squadra compound senior Fabio Fiorani, è arrivata a questo splendido risultato. Ai campionati regionali la Barigazzi ha vinto tre medaglie, un bronzo di classe senior compound, un argento nell’assoluto a squadre con Maurizia Rinaldini e Laura Lui, oltre all’oro assoluto individuale.

Elia Fregnan ha vinto il titolo di campione regionale di classe e assoluto nella specialità compound. Altri ori, sia di classe, sia assoluto, per la squadra compound senior maschile composta da Fabio Fiorani, Ivan Tedeschi ed Elia Fregnan; e poi ancora il primo posto per la squadra compound master maschile con Primo Lubrano, Alessandro Sansone e Andrea Pini; medaglia d’oro, infine, per la squadra compound master femminile con Daniela Lucenti, Laura Lui e Maurizia Rinaldini.

Erano presenti altre società reggiane: Alfeo Aristide Bigliardi ha vinto il titolo individuale ragazzi, trascinando l’Orione al titolo a squadre di categoria. Per la Malin Archery di Casalgrande, titolo a squadre maschile e femminile tra gli juniores. Federica Rovacchi della Ypsilon Cavriago ha vinto il titolo master, con la Ypsilon prima a squadre tra le allieve.