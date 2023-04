Battere Treviso anche per scacciare l’incubo Verona

di Gabriele Gallo

Una partita che vale una stagione. Frase spesso usata con sin troppa retorica, ma stavolta è la pura e semplice verità.

Con cinque gare ancora da giocare e il destino tornato finalmente nelle sue mani (se il campionato finisse oggi infatti sarebbe salva) l’Unahotels non può fallire il match casalingo in calendario tra 48 ore al PalaBigi contro Treviso. La vittoria dovrà arrivare, senza se e senza ma, perché battere la truppa guidata da Marcelo Nicola consentirebbe ai biancorossi di agganciarla in classifica, andare 2-0 negli scontri diretti e magari ributtare nel gruppo delle pericolanti, affiancando anch’essa a 20 punti e con il confronto diretto sull’1-1, Trieste. I giuliani sono attesi infatti da un confronto interno tutt’altro che facile con Varese, vogliosa di rivincita dopo l’ultima, inattesa, battuta d’arresto, proprio contro Reggio. Con l’approdo a quota 20, e due partite casalinghe rimanenti da disputare, Cinciarini e compagni farebbero un passo avanti maiuscolo verso la salvezza e si metterebbero in una posizione decisamente più favorevole in tema di classifica avulsa. Soprattutto se i veneti, che hanno un calendario estremamente improbo (dopo Reggio riceveranno Pesaro, ma poi andranno in trasferta a Milano con l’Olimpia, seconda in graduatoria, e quindi se la vedranno al Palaverde con la capolista Virtus Bologna) dovessero restare appaiati ai biancorossi sino alla fine della regular season. L’Unahotels infatti col 2-0 su Banks e soci bilancerebbe lo 0-2 con la Tezenis Verona acquisendo ulteriori chances a suo favore per la permanenza in serie A. Cosa che non guasta dato che, mai come quest’anno, l’equilibrio in fondo alla classifica è decisamente clamoroso. Con risultati a sorpresa che si susseguono giornata dopo giornata e rendono estremamente incerta la lotta per non retrocedere. Ultimo della serie il successo di misura, nel posticipo di martedì sera, di Scafati su Brindisi: di un punto e dopo che i campani erano stati in svantaggio anche di 14 punti. In una situazione del genere guardare al calendario vale il giusto; ma un dato è indiscutibile: l’Unahotels ha ancora a disposizione tre gare sul campo amico (sabato con la Nutribullet, poi sfiderà la coppia Brescia più Trento, entrambe non semplicissime ma abbordabili) unitamente a Napoli e Verona.

I ragazzi di Ramagli però sfideranno due contendenti nella bagarre per restare in serie A (Scafati e Napoli) e avranno un terzo ostico scontro diretto in trasferta a Trieste. I giuliani, con Treviso e Scafati dovranno invece giocare lontano da casa per tre volte. Con trevigiani e alabardati (tre trasferte nelle ultime quattro giornate) attesi da disfide al calor bianco. Non che Reggio, che dovrà andare a Tortona e Sassari, sia attesa da un compito più agevole. Ma avere una gara casalinga in più potrebbe avere il suo peso.

Da qui la fondamentale importanza della gara di dopodomani per la quale, semplicemente, il fallimento non è contemplato. Ed ecco perché il PalaBigi dovrà essere il più gremito e il più caldo di tutta la stagione, per spingere i biancorossi oltre la tempesta, verso acque più calme.