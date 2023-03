Conad, tira fuori l’orgoglio: è ora di reagire

Posticipo interno domenicale per la Conad (23), che alle 19 riceve al PalaBigi la Consar RCM Ravenna (34) nella terzultima giornata di Serie A2. Reduce da 9 stop consecutivi, che l’hanno fatta precipitare al penultimo posto della graduatoria, la squadra di Fanuli deve difendere il -1 dalla terzultima piazza, siccome con 3 lunghezze di ritardo da Lagonegro sarebbe retrocessa direttamente senza giocare i playout. Non c’è solo Lagonegro, impegnata a Santa Croce contro l’ex allenatore reggiano Mastrangelo, a turbare i pensieri giallo-rossi: il fanalino Motta di Livenza, al termine di una grande rimonta, è salito a sole 3 lunghezze e proverà ad operare l’aggancio nella sfida esterna con Prata di Pordenone.

L’avversario – Gli ospiti arrivano da una vittoria netta quanto inaspettata, quella per 3-0 con la capolista Vibo Valentia, che ha permesso loro di entrare in zona playoff, con un ottavo posto da di difendere nella volata conclusiva, oltre ad ottenere la salvezza matematica: in cabina di regia il baby Mancini, classe 2004, in diagonale con un altro giovane talento come Bovolenta, figlio dell’indimenticato Vigor; al centro ci sono Ceban e Comparoni, mentre in banda vengono schierati Orioli e Pinali. Da Siena, nel corso della stagione, è arrivato il fratello d’arte Ngapeth. Gli ex del match, oltre al tecnico Bonitta, sono il libero ravennate Goi (in giallo-rosso nel triennio 2010-2013) e il capitano reggiano Elia; il match d’andata vide Ravenna imporsi sul campo di casa col punteggio di 3-1.

Qui Conad – "All’andata abbiamo sofferto molto in casa loro, non riuscendo ad esprimere il nostro gioco. L’abbiamo preparata bene e vogliamo rifarci. E’ fondamentale l’approccio, dobbiamo reagire a questo momento negativo e imporci fin da subito" spiega il libero Marco Cantagalli (nella foto). Sulla panchina reggiana ci sarà, in veste di ospite, Yassin Bouih, campione europeo di corsa campestre nella staffetta mista 4x1500 metri. Nel pre-partita saranno premiate le due squadre vincitrici del campionato provinciale Fipav Under 17, Pieve Volley Tricolore e GS Vigili del Fuoco.