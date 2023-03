"Erroraccio sul primo gol Rosafio può riscattarsi"

Aimo Diana ovviamente non sorride a fine match. "Il mio grande rammarico - attacco il trainer della Reggiana - è aver subito un gol alla fine del primo tempo per una disattenzione. In questa occasione siamo stati molto leggeri. Peccato perché ci ha costretti a una partita diversa da quella programmata. Mi tengo la reazione, significa che la squadra è viva, tanto che abbiamo anche avuto la palla per chiuderla. Il pareggio alla fine ha un grande valore psicologico per noi".

Sull’arbitro non si vuole soffermare, ma le parole di Diana fanno capire bene come la pensa.

"Sulla direzione non commento, se vuole lo fa la mia società: credo abbia creato un po’ di tensione generale...".

L’allenatore granata torna sulla partita. In particolare su quello che è successo dopo il gol di Guglielmotti, con Diana che è entrato in campo e si sbracciava urlando ai suoi di riprendere a giocare. "Non capisco perché si va ad esultare quando manca un minuto e venti secondi alla fine della partita. Si doveva tornare subito a centrocampo e provare a vincerla. Infatti abbiamo avuto anche l’occasione. Ad ogni modo dobbiamo essere più cinici, non possiamo creare molto e non fare gol. Mi dispiace per le due espulsioni, ma abbiamo una rosa ampia e sapevamo che la bagarre sarebbe stata fino alla fine".

Diana si sofferma poi su Rosafio: "Gli parlerò in settimana, è un peccato perché è la seconda partita in cui abbiamo un rigore dopo 20 secondi e riusciamo a sbagliarlo. Io sui penalty non ci posso far nulla. Rosafio ha comunque messo anche una bellissima palla per Pellegrini: se fa gol diventa un assist e una grande partita. Per il momento non è la sua migliore stagione, ma ci sono ancora quattro partite in cui in tanti ci possono mettere il marchio. Soprattutto gli attaccanti hanno la fortuna di poter far svoltare la stagione in qualsiasi momento".

Marco Gaburro, allenatore del Rimini: "Abbiamo avuto due-tre situazioni in cui si sarebbe potuto fare meglio. Detto questo, penso che il fallo di Biondi non fosse neppure da ammonizione. Un errore che ha riportato in parità numerica la Reggiana. Il rigore per loro? Il giocatore era in netto fuorigioco, mentre il direttore di gara non ci ha dato un penalty per un netto fallo di mano. Così come il loro rosso per me doveva essere diretto. Se andiamo a vedere gli episodi l’arbitraggio ci ha penalizzato parecchio".

Da segnalare che non è mancato qualche incidente prima dell’inizio del match. Un’auto di tifosi reggiani che non ha seguito il percorso indicato dalle forze dell’ordine è stata presa di mira dai riminesi in via Pascoli. Qualche bottiglia è stata lanciata contro l’automobile inclinandone il parabrezza. Nessuno è rimasto ferito.