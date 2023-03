La Fiorentina cerca uno stadio per due anni Spunta anche l’ipotesi di giocare a Reggio

C’è anche lo stadio di Reggio Emilia tra le possibili sedi che la Fiorentina sta valutando per il periodo in cui dovrà abbandonare lo stadio Franchi per i lavori di ristrutturazione. Ieri il sindaco Nardella ha annunciato la chiusura dello stadio dalla primavera del 2024 fino a ll’autunno del 2026 e le ipotesi sui campi in cui potrà giocare la Viola sono diverse. L’idea di Reggio Emilia è stata tra le prime ad affiorare perché è considerato uno stadio bello e che ha già la certificazione per disputare le gare europee. Il problema è che tra Sassuolo e Reggiana si fatica a capire dove la Fiorentina potrebbe incastrarsi.

Altre ipotesi circolate ieri a Firenze parlano di Empoli, che alla fine potrebbe essere la soluzione più percorribile, Perugia e Parma