Nel ritorno nessuno viaggia come l’Entella

di Giuseppe Marotta

La classifica dice che la Reggiana deve guardarsi dalla Virtus Entella e dal Cesena, forte comunque del +6 e del +7 sulle due, e del miglior attacco (48 gol) e difesa (18).

I granata comandano con 65 punti dopo 29 turni: poi Entella a 59 e Cesena a 58. Prima dell’ultimo turno al secondo posto c’era il Cesena: domenica scorsa i bianconeri hanno pareggiato a Fiorenzuola e l’Entella, vincendo ad Ancona, ha compiuto il sorpasso. A Reggio ci si chiede quale sia l’antagonista principale.

Nelle 10 giornate attualmente disputate nel girone di ritorno i liguri hanno totalizzato 26 punti (24 gol fatti e 5 subiti), la Reggiana 25 (21 gol fatti e 7 concessi) e il Cesena 21 (19 gol realizzati e 6 presi). I numeri, quindi, dicono che nelle ultime 10 l’Entella ha i numeri migliori sotto ogni aspetto. Una situazione diversa da quella maturata dopo i primi 10 turni del girone d’andata, quando ancora i valori non erano venuti fuori. La classifica era un "trenino": Gubbio ed Entella 20, Reggiana 19, Rimini, Cesena, Fiorenzuola e Lucchese a 18. La Reggiana ha creato il proprio vantaggio con i 16 risultati utili di fila tra fine ottobre e inizio febbraio. L’Entella ha perso tanto terreno a cavallo tra novembre e dicembre, quando in 8 turni vinse soltanto due volte (4 pari e 2 kappao), ma attualmente viaggia col vento in poppa.

Nelle ultime 5 ha fatto 13 punti, Reggiana e Cesena 10. I romagnoli pagano un inizio di stagione negativo (solo 2 vittorie nelle prime 6 del torneo) e hanno subìto il pesante kappao con la "Regia", al quale è seguito il pari di Fiorenzuola. Calendario alla mano, c’è un concetto che balza all’occhio: la squadra di Chiavari si giocherà tutto in 4 giorni, tra sabato 11 marzo e martedì 14. Questa domenica l’Entella ospita il Fiorenzuola, il Cesena riceve il Montevarchi, la Reggiana va a Pesaro (tutti in campo alle 14.30). Per i granata è fondamentale tornare dalle Marche coi 3 punti per arrivare alla sfida successiva con almeno il +6. Qual è la gara in questione? Reggiana-Entella di sabato 11 marzo (Cesena a Gubbio). E qui arriviamo allo snodo citato prima: i liguri verranno a Reggio, e appena 3 giorni dopo (martedì 14) scenderanno in campo a Cesena (mentre la Reggiana sarà a Pontedera). Insomma: l’alba di mercoledì 15 marzo porterà con sé una bella fetta di campionato. Mancheranno 6 giornate al termine e i confronti diretti tra le tre contendenti saranno esauriti. A quel punto saranno 18 i punti a disposizione, e la Reggiana avrà ben 4 gare in casa non proibitive (Torres, Recanatese, Fermana e Imolese), e solo due trasferte (Rimini e Olbia). Per questo il prossimo trittico di gare potrebbe essere decisivo per il rush finale. La Reggiana deve pensare solo a Pesaro: il risultato di domenica darà al match con l’Entella un peso diverso in base all’esito.