Riccardo Ferrari a tutto gas: ha battuto 320 piloti

La stagione di karting per Riccardo Ferrari, 14enne di Castelnovo di Sotto, è iniziata nel migliore dei modi. Se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, allora il baby pilota può concretamente sperare in un 2023 positivo.

A Lonato del Garda è infatti arrivato un grande primo posto: Riccardo si è laureato campione della Wsk Champions Cup, per quanto riguarda la categoria "X30 Junior".

Il classe 2009 ha avuto la meglio, sul circuito South Garda Karting, su oltre 320 piloti provenienti da ben 51 nazioni diverse (e 4 continenti).

Riccardo ha chiuso in testa alla gara dopo una serie di avvicendamenti, e il sorpasso definitivo è arrivato al terz’ultimo giro: da qui il reggiano si è difeso bene dagli attacchi, e ha portato a casa il trofeo.

Il baby pilota, che corre col "Team Zanchi Motorsport", compagine della provincia di Brescia, è così riuscito ad avere la meglio e con queste parole esprime tutto l’amore per questo sport: "Quando corro sento grande adrenalina, e sono felice".

Il kart è una passione familiare: "Me l’ha trasmessa mio padre Luca, quando lo vedevo guidare mi veniva una voglia matta di mettere le mani sul volante".

Sognare è d’obbligo: "Da grande mi piacerebbe guidare una monoposto di un team internazionale e partecipare alle competizioni in giro per il mondo. L’idolo? Sempre stato Lewis Hamilton".

In passato Riccardo ha preso parte a prove che hanno avuto luogo in alcuni dei più importanti circuiti italiani, come Jesolo, Castelletto di Branduzzo, Franciacosta e Lonato del Garda, e in futuro ha l’ambizione di misurarsi in circuiti sempre più importanti.

Insomma, nel 2002 usciva il film "Sognando Beckham": parafrasandone il titolo, Riccardo sfreccia "Sognando Hamilton".

