Si parte giovedì alle 16 con i Quartetti Domenica gran finale con i Grandi Gruppi

Ecco il calendario delle gare tricolori che si svolgono al PalaBigi da giovedì a domenica.

Giovedì 23, dalle 16 alle 18,25 i Quartetti Divisione Nazionale; dalle 18,40 alle 19,10 lo Small Sincro; dalle 19,25 alle 22 i Piccoli Gruppi Divisione Nazionale.

Venerdì s’inizia alle 14,45 e sino alle 17,55 con i Quartetti Cadetti. Dalle 18,10 alle 21,15 è la volta dei Gruppi Junior. Sabato 25 dalle 14,30 alle 17,30 i Quartetti Junior; dalle 17,45 alle 18,30 il Sincronizzato Junior, dalle 18,45 alle 20,40 i Piccoli Gruppi.

Programma anticipato la domenica, anche per permettere il rientro in sede dei vari team: dalle 13 alle 15,15 i Quartetti Senior, dalle 15,30 alle 16,40 il Sincronizzato Senior con chiusura per i Grandi Gruppi, in pista dalle 16,55 alle 17,45. La vendita dei biglietti è a cura di Viva Ticket direttamente sul sito ufficiale, con possibilità di scegliere in dettaglio il posto a sedere.