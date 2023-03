Tagliavini debutta tra i professionisti

Bici, libri e sogni. E’ l’avventura di Giacomo Tagliavini, 19enne di Cavriago che studia al liceo Moro di Reggio e che si prepara al debutto tra i professionisti con il Team Beltrami Tsa Tre Colli, squadra con base a Taneto di Gattatico. L’appuntamento tanto atteso è fissato per domani in Toscana con la "Per sempre Alfredo", gara dedicata a Martini, indimenticato c.t. azzurro. E’ il coronamento di un sogno.

"Dietro l’angolo c’è il debutto nei professionisti. Sono felice e allo stesso tempo un po’ sulle spine. Nei giorni scorsi ho rotto il ghiaccio a Nonantola nella categoria Elite in una gara molto veloce, dove la squadra è stata presente nella volata con Nicola Rossi. Ora però si apre un nuovo orizzonte, quello professionistico", afferma il giovane ciclista, che in precedenza ha indossato le maglie di Cavriago e Nial. "Con il Team Beltrami mi viene data la possibilità di gareggiare anche nei professionisti, sono contento perché questo traguardo è il frutto del lavoro svolto negli anni scorsi. Ma da qui devo andare oltre, fare esperienza, ripagare la fiducia che mi ha dato la squadra. Darò il massimo. Certo che tra ciclismo e scuola sarà un anno intenso". Per la gara la formazione del Team Beltrami è composta da Matteo Freddi, Thomas Pesenti, Lucio Pierantozzi, Andrea Piras, Alex Raimondi, Giacomo Tagliavini, Michael Vanni. Quasi non ci sarà il tempo di scendere dalla bici, perché martedì la squadra del team manager Stefano Chiari sarà al via della Settimana internazionale di Coppi e Bartali, corsa a tappe dedicata ai due campionissimi. Il gruppo reggiano schiererà Andrea Biancalani, Matteo Freddi, Thomas Pesenti, Lucio Pierantozzi, Andrea Piras, Alex Raimondi, Michael Vanni. "Arriviamo a queste gare molto motivati, forti anche del fatto che lo scorso anno sono state esperienze per noi indimenticabili e siamo riusciti a far parlare di noi. Ce la metteremo tutta", afferma Stefano Chiari. Il Team Beltrami dà appuntamento agli sportivi reggiani in particolare nelle due tappe che concludono la manifestazione, disegnate nella vicina provincia di Modena. Queste le frazioni: 21 marzo, Riccione-Riccione (161 km.); 223, Riccione-Longiano (172 km.); 233, Forlì-Forlì (139 km.); 243, Fiorano-Fiorano (168 km.); 253, cronometro Carpi-Carpi (18 km.). Nell’albo d’oro anche Cunego, Evans, Scarponi.

m.t.