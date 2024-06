Tra le onde di un Mare di libri: Zerocalcare con i giovani lettori

Torna il festival sulla letteratura per ragazzi e Rimini nuota ancora una volta tra le onde di un Mare di Libri. È iniziato l’evento che dal 2008 si dedica alla promozione della lettura in ogni sua sfaccettature, attraverso tantissimi eventi, incontri con gli autori e appuntamenti di ogni tipo dedicati agli adolescenti appassionati di libri. L’edizione 2024, in programma fino a domenica 16 giugno, si annuncia già ricca di appuntamenti.

Grande appuntamento di giornata con il fumettista Zerocalcare che alle 16.30 al teatro Galli incontra i suoi lettori. Un viaggio nella vita dell’artista romano che parte dall’auto produzione al successo. Attraverso la sua coscienza di Armadillo Zerocalcare, al secolo Michele Rech, non ha mai deluso i suoi lettori, affamati di una letteratura che tratta temi sociali e politici in modo incisivo ed urgente. Sempre oggi pomeriggio sarà ospite anche Katya Balen, scrittrice britannica finalista del premio Strega ragazze e ragazzi con il pluripremiato Ottobre, Ottobre.

Il festival è organizzato dagli adolescenti per gli adolescenti attraverso il contributo di più di cento volontari delle scuole medie e superiori, divisi in squadre di lavoro per svolgere tutte le mansioni legate alla gestione dell’evento. Dalla vendita di libri e biglietti per gli eventi, allestimento delle sale, coordinazione di giochi e laboratori, realizzazione di materiale audiovisivo fino all’accoglienza.

Sono tantissimi i temi su cui Mare di Libri pone la sua attenzione, dalla letteratura per il mondo dei ragazzi, alla saggistica, passando per il giallo e la poesia. Ci sarà tempo anche per il mondo degli adulti con il fuori salone a palazzo Buonadrata. Gli appuntamenti non terminano qui, sono in totale quindici gli eventi che si faranno largo durante tutta la giornata di oggi, dalle 10 fino alle 21.

Si parte la mattina con l’incontro con i maggiori editori di libri per ragazzi, nella suggestiva corte privata di sant’Agostino. Spazio ai libri gialli e horror, per poi tuffarsi nell’editoria per imparare il modo migliore con cui leggere un giornale. La lunga lista continua anche nel pomeriggio passando dalle pagine stampate alle pellicole cinematografiche di animazione. Amore e sentimenti, nell’analisi della preadolescenza al primo piano di sant’Agostino e poi la grande domanda: materie scientifiche o umanistiche. Un quesito a cui si proverà a dare una risposta nelle sale della biblioteca Gambalunga. La rassegna completa degli appuntamenti continua sul sito di Mare di Libri.