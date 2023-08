Palpeggiò due bimbe in spiaggia a Rimini, spunta una terza vittima: “Mi ha molestata in hotel”

Rimini, 9 agosto 2023 – Spunta una nuova segnalazione sul conto del 46enne residente in provincia di Modena accusato di aver molestato e palpeggiato due piccole turiste di 11 e 10 anni sulla spiaggia di Misano. L’uomo, difeso dall’avvocato Piergiorgio Campolongo, si trova in carcere dal 26 luglio scorso con l’accusa di violenza sessuale aggravata. La notizia dell’arresto ha creato grande scalpore specialmente a Misano, tanto che nei giorni immediatamente successivi una nuova presunta vittima - una bimba di 12 anni in vacanza insieme alla nonna nella stessa città - sarebbe uscita allo scoperto puntando il dito contro il presunto molestatore. La piccola avrebbe riferito alla nonna di essere stata importunata dal 46enne, il quale si trovava ad alloggiare nel suo stesso hotel. L’uomo - ha riferito la piccola - l’avrebbe avvicinata chiedendole di dargli un bacio e proponendole di seguirlo sulla spiaggia per giocare insieme. La bimba avrebbe però reagito prontamente, rifilandogli un calcio nelle ginocchia e sbattendogli immediatamente la porta in faccia, almeno stando al suo racconto.

La segnalazione è stata acquisita dai carabinieri di Misano, che si stanno occupando delle indagini con il coordinamento del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, e trasmessa alla Procura di Rimini per ulteriori approfondimenti. Fissata la data dell’incidente probatorio, che si terrà l’11 settembre prossimo. Secondo le testimonianze, il 26 luglio scorso il 46enne si sarebbe avvicinato alle due minorenni all’interno dell’area gioco della spiaggia tenendo in braccio la propria figlioletta, utilizzandola come ‘esca’ per guadagnarsi la fiducia delle piccole vittime, invitandole a giocare con loro. L’allarme era scattato tra le 16.30 e le 17, quando una delle protagoniste della storia - una bambina di 11 anni - aveva raggiunto la mamma per chiederle aiuto.

Secondo la sua testimonianza, l’uomo avrebbe incominciato a importunarla di fronte alle amichette, mentre si trovavano insieme nell’area giochi, rivolgendole avances sempre più spinte. A quel punto si sarebbe posizionato dietro di lei, cominciando a toccarla nelle parti intime. Poco dopo anche un’altra bambina, in questo caso di 10 anni, aveva descritto ai genitori un altro episodio, simile in tutto e per tutto al primo. Anche lei aveva riferito di essere stata avvicinata da un uomo che teneva in braccio una bimba.