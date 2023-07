Palpeggia due bambine in spiaggia a Rimini, turista arrestato

Misano Adriatico (Rimini), 27 luglio 2023 - Va in vacanza con moglie e figli e mentre si trova sulla spiaggia palpeggia e molesta due piccole turiste di 11 e 10 anni. Le bimbe scoppiano in lacrime, corrono a raccontare tutto ai genitori: in manette, con l'accusa provvisoria di violenza sessuale aggravata, finisce un uomo di 46 anni residente in provincia di Modena.

E' questa una prima ricostruzione del gravissime episodio che sarebbe avvenuto ieri in uno stabilimento balneare di Misano Adriatico. I contorni della vicenda al momento sono ancora al vaglio dei carabinieri. Secondo le testimonianze, il 46enne si sarebbe avvicinato alle due bimbe all'interno dell'area gioco della spiaggia tenendo in braccio la propria figlioletta e utilizzando di fatto come 'esca' per guadagnarsi la fiducia delle piccole vittime.

"Si è avvicinato quel signore con una bambina in braccio, mi ha fatto tanti complimenti, ha detto che sono bella", avrebbe raccontato la bambina di 11 anni alla mamma. Un racconto del tutto simile a quello fatto anche dall'altra bambina di soli 10 anni. Entrambe hanno spiegato di essere state toccate nelle parti intime e di aver ricevuto delle avances di natura sessuale.

Stando a quanto emerso, l'indagato - difeso dall'avvocato Piergiorgio Campolongo del foro di Rimini - non avrebbe precedenti specifici a suo carico. Domani sono previsti l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia alla presenza del magistrato.