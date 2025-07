Coldiretti boccia Rinaldis: "Non può fare lei il presidente. Annulliamo le elezioni del Gal"

Il rinnovo del direttivo Gal (il gruppo azione locale) Valmarecchia e Valconca, per Coldiretti andrebbe cancellato e rifatto. L’associazione che riunisce parte del mondo agricolo, chiede con il presidente Guido Cardelli Masini Palazzi un "ripensamento" nei confronti della nomina a presidente di Patrizia Rinaldis, oppure "un intervento istituzionale esterno" proprio come accadde nel 2015 quando "fu solo grazie all’intervento della Regione che si riuscì a correggere la rotta e a dare dignità e spazio alla componente agricola all’interno del Gal".

Il tema delle critiche è sempre il medesimo. Il Gal, ribatte Coldiretti, "gestisce risorse del programma di sviluppo rurale, strumento dedicato alle imprese agricole e allo sviluppo sostenibile delle aree rurali. È allora paradossale che la presidenza non sia espressione del settore agricolo". L’atmosfera che si respira tra gli agricoltori è pesante: "Riteniamo inaccettabile che la guida del Gal venga sottratta alle rappresentanze agricole, proprio nel momento in cui è determinante lo sviluppo dell’entroterra". Per il presidente dell’associazione andrebbe cancellata la nomina di Patrizia Rinaldis per tornare a dare centralità al mondo agricolo.

Per la vicesindaca di Coriano e senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli, "è sbagliato buttarla in politica. Il mondo agricolo deve essere centrale nel Gal. Assistere a modifiche dello statuto pochi giorni prima delle nomine per far entrare due nuovi soggetti e consiglieri non è stato un bel segnale. Ritengo importante che in un ente pensato per lo sviluppo del mondo agricolo e rurale vadano rispettate le competenze. Nulla contro la persona di Patrizia Rinaldis, ma ritengo che in questo caso si sia sbagliato il metodo e infine ci perde il mondo agricolo".