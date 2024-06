Cresce l’attesa per la grande kermesse. Dal 5 al 7 luglio prossimi un weekend di assoluto divertimento

"La diciannovesima edizione del Capodanno dell’estate segna una svolta importante, inaugurando una nuova stagione che mette al centro la dimensione del ballo e la sua euforia in mille forme ed accezioni, dai ritmi folk alla danza sportiva, dal country al liscio, dalla disco dance all’hip hop, dal rock al lindy hop, passando per il mondo del clubbing e delle discoteche", ha affermato il presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad. "La danza e il ballo in generale rappresentano la gioia contagiosa e il piacere della socialità con una forza liberatoria che, non esagero, rappresenta un tratto identitario del territorio".

Un’energia dirompente portata già durante la Bit nei grandi ledwall nelle stazioni di Milano e di Genova e che oggi si riversa nel manifesto ufficiale, ideato da Claudio Cecchetto, Ambassador di Visit Romagna per gli eventi di sistema. "Quest’anno – spiega Cecchetto – il claim Weekend Dance è il protagonista assoluto dei nostri manifesti. Due parole che stimolano l’immaginazione di chiunque voglia passare il weekend della Notte Rosa in Romagna, la Dance Valley d’Italia. Nel manifesto un pubblico festoso entusiasta di partecipare ai numerosi eventi organizzati dai comuni e dagli operatori della Romagna per la Notte Rosa 2024. Weekend Dance non è solo il claim di quest’anno, ma sarà il format che caratterizzerà le prossime stagioni del weekend più famoso d’Italia".

Voglia di muoversi, stare bene insieme durante l’estate e sentirsi in forma, divertendosi e sprigionando energia positiva, facendosi trascinare dal ritmo di una manifestazione corale nel segno del benessere fisico e del desiderio di condividere emozioni con gli altri.