Dall’anteprima di ’Squid game’ agli incontri con attori e registi

Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Marco Bocci e Federica De Benedettis e tanti altri oggi sul red carpet dell’Italian global series festival, che si conclude domani con gli ultimi eventi e la consegna dei premi, tra cui quelli a Carlo Verdone e a Dean Norris. Oggi si parte già al mattino alle 10 a Riccione (sala Concordia del Palas) con gli incontri su Video Nasty, Noi del Rione Sanità e altre serie. Al pomeriggio, nella stessa sala (alle 17) l’evento dedicato a Blanca, che vedrà la partecipazione di Giannetta e Zeno. Seguiranno poi le presentazioni di Rosa Elettrica, sempre con Giannetta e Francesco Di Napoli, e di Call me agent Italia con la presenza in sala di Michele Di Mauro, Francesco Russo e altri. Alle 15,30 al Cinepalace la proiezione di due episodi de Il Camorrista. A partire dalle 17 saranno proiettati Frust, Too Much e Alex Bravo. Poliziotto a modo suo che, oltre a Bocci e alla De Benedettis, vedrà la partecipazione di Elvira Camarrone, Romano Reggiani, Massimiliano Vitullo e del regista Beniamino Catena. Alla 21 nell’arena Ceccarini la proiezione del primo episodio della terza stagione di Squid Game. A Rimini il festival proporrà al Fulgor (alle 21) la proiezione di La rebelle: les aventures de la jeune George Sand, presenti Nine D’Urso e il regista Rodolphe Tissot.