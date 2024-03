Davide Tura omaggia. Ryuichi Sakamoto

Grande musica d’autore stasera alle 21 al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina. Fuori abbonamento si terrà il concerto Ryuichi Sakamoto Experience di Davide Tura con l’Urgon Trio e il Virgilio Ensemble. È un omaggio all’artista giapponese, scomparso a 71 anni lo scorso 28 marzo. Noto per le sue colonne sonore di film, come la prima, Furyo del 1983 con David Bowie, è tra i pionieri della fusione tra la musica etnica orientale e le sonorità elettroniche occidentali. Ne parla lo stesso Tura. Cosa offre questo spettacolo? "Fa vivere l’esperienza di Sakamoto tramite alcune colonne sonore e altre sue musiche spot e ambiente di cultura pop. L’esotico giapponese ha attraversato un po’ tutti, io ne ho fatto un percorso di ricerca. Proporremo le musiche più note tratte dai film di Bertolucci, come L’ultimo imperatore, le colonne sonore de Il tè nel deserto, Il piccolo Buddha e Revenant".

Grandi classici e non solo?

"È prevista un’apertura con musiche mie. Si tratta di cinque brani, intitolati Distance con musiche per pianoforte, violino, violoncello, contrabbasso, batteria ed elettronica".

Come ha conosciuto Sakamoto?

"L’ho incrociato nei miei percorsi di musica da film, perché scrivo colonne sonore. È successo anni fa in uno studio di registrazione a Rimini, dopo averlo rivisto in concerto a Cesena non l’ho più mollato, perché vicino al mio gusto legato al minimalismo, a pochi suoni, ma calibrati".

Nives Concolino