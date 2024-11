Emanuele e Chiara protagonisti in tv con Amadeus

Emanuele e Chiara Pavani di Novafeltria protagonisti del nuovo programma di Amadeus ‘Chissà chi è’, in prima serata, sul canale Nove. La coppia di fratelli ha fatto vincere ai partecipanti ben 56mila euro in gettoni d’oro. Grazie al sesto senso di mamma Antonia e del figlio Michael di Vermiglio, in provincia di Trento, il ‘parente misterioso’ con il grado di parentela è stato indovinato. Il 37enne Pavani è stato scelto dal programma di Amadeus come ottava identità nascosta della puntata di lunedì sera sul Nove, per un valore di 16mila euro. Pavani è un creatore e personalizzatore di sneakers, conosciuto in tutta Italia grazie all’impresa di famiglia in vendita e produzione scarpe. La sua azienda ‘La Scarpa’ ha 42 anni di storia. I trentini Marta e Michael hanno indovinato la sua identità a fine programma. Alla fine la famiglia di Vermiglio ha indovinato anche la parentela, vincendo 56mila euro in gettoni d’oro.