Gare di pesca, regate e pirati. Il Circolo Nautico ’vara’ gli eventi

Raduno di barche storiche, gare di pesca, sbarchi di pirati, veleggiate ’verso l’alba’, regate e uscite in mare coi ragazzi di Luce sul Mare. Sono alcune delle manifestazioni organizzate dal Circolo Nautico di Bellaria Igea Marina. Si parte il 27 giugno, quando farà tappa al porto ’Appuntamento in adriatico’: un convoglio di barche che navigano in Adriatico da Nord a Sud, arrivando fino in Grecia. Nell’occasione il Circolo Nautico presieduto da Roberto Sancisi offrirà una cena di benvenuto agli equipaggi. Il 4 Luglio uscita in barca dedicata agli ospiti del centro riabilitativo Luce sul Mare. Obiettivo: far passare qualche ora di svago fuori dagli schemi. Il 6 luglio il porto ospiterà ’Marinara’, raduno di vele al terzo, storia navigante della marineria d’altri tempi. A tutti gli equipaggi d’antan sarà offerto un pranzo dal Circolo. L’indomani il sodalizio, in collaborazione con Ivan Faedi e amici organizza la gara di pesca per ragazzini Memorial Giuglio Torroni, dedicata allo storico presidente. Il 17 luglio (eventuale recupero il 18) ’Veleggiando verso l’alba’ dedicata ai turisti che frequentano la città di Panzini, con partenza alle 5. Al largo saranno distribuiti bomboloni, brioches e... tanta musica (per adesioni: circolonauticobim@gmail.com). Il 26 luglio i turisti assisteranno sul porto allo Sbarco dei Saraceni, rievocazione storica in costume, che ricorda le razzie dei pirati mori sulla costa adriatica. Il 7 agosto si replica l’uscita ’Veleggiando verso l’alba’. Infine, il 1° settembre torna la tradizionale regata ’Chissà se arrivo’.