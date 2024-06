Giallo, colpo di scena. La difesa di Louis chiede l’incidente probatorio. Esami del dna rinviati

Doveva essere il giorno della verità. Oggi, al laboratorio di genetica forense di Ancona, e poi di nuovo domani nella sede della direzione centrale della polizia scientifica di Roma, si sarebbero dovuti svolgere gli "accertamenti tecnici irripetibili" sui campioni biologici di Pierina Paganelli e sui 15 reperti – alcuni dei quali provenienti dalla scena del crimine – isolati dagli investigatori. I test tuttavia non verranno svolti e sono stati, almeno per il momento, sospesi dalla Procura di Rimini. E’ questo l’ennesimo colpo di scena nell’indagine che ruota attorno al delitto dell’ex infermiera di 78 anni, massacrata con 29 coltellate il 3 ottobre scorso in via Del Ciclamino.

Ieri mattina, il pool difensivo che assiste l’unico indagato, il 34enne metalmeccanico senegalese Louis Dassilva, vicino di casa della vittima, ha presentato una riserva di incidente probatorio. Il pm Daniele Paci ha quindi disposto la sospensione degli esami in programma ad Ancona e Roma in attesa del conferimento dell’incarico del consulente nominato dal gip. Nella sostanza, il giudice terzo sarà garanzia che i test di laboratorio vengano eseguiti in maniera oggettiva nel rispetto delle parti. La difesa di Dassilva, rappresentata dall’avvocato Riario Fabbri e dalla criminologa Roberta Bruzzone, avrà ora dieci giorni di tempo per formalizzare la richiesta di incidente probatorio che dovrà poi essere accolta o meno dal giudice per le indagini preliminari. La difesa di Dassilva ha inoltre ufficilizzato la nomina del proprio consulente: si tratta della genetista Marina Baldi.

L’iscrizione del nome di Louis nel registro degli indagati era funzionale proprio allo svolgimento di quelli che vengono definiti "accertamenti tecnici non ripetibili", potenzialmente determinanti per la soluzione del giallo. Convocato giovedì scorso in Questura, il 34enne è stato sottoposto ad un tampone ’buccale’ per il campionamento del Dna. Oggi, ad Ancona, si sarebbe dovuto svolgere un accertamento condotto dal medico-legale Loredana Buscemi, che già si è occupata dell’autopsia sul corpo di Pierina: in particolare, la Buscemi avrebbe dovuto compiere un’analisi del materiale acquisito con il tamponamento vaginale e rettale della Paganelli. Il secondo accertamento avrebbe dovuto invece riguardare una quindicina di reperti messi a disposizione dalla squadra mobile. Tra questi, spicca in particolar modo il manico della borsa Liujo appartenuta alla vittima, su cui la polizia scientifica di Rimini, la mattina del 4 ottobre 2023, aveva isolato una "presunta traccia ematica". Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti anche la gonna e un indumento intimo della pensionata uccisa con 29 coltellate. Saranno poi esaminati alcuni frammenti di impronte digitali provenienti dalle pareti del vano scale che conduce ai piani superiori del condominio al numero 33 di via Del Ciclamino, lì dove l’assassino – la sera del 3 ottobre scorso – avrebbe atteso il rientro di Pierina.

Lorenzo Muccioli

Francesco Zuppiroli