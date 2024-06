Delitto Pierina, Manuela nel mirino Bruzzone: "Tanti dubbi sulla versione fornita dalla nuora"

Rimini, 10 giugno 2024 – La verità sull’omicidio di Pierina arriverà dagli esami del Dna? In attesa degli accertamenti irripetibili che saranno condotti domani ad Ancona e poi mercoledì a Roma, Roberta Bruzzone torna a parlare del delitto di via del Ciclamino. Secondo la criminologa, che è stata ingaggiata come consulente legale da Riario Fabbri, avvocato di Louis Dassilva (l’unico indagato al momento per l’omicidio) e della moglie Valeria Bartolucci "ci sono molti dubbi sulla versione fornita fin qui da Manuela", la nuora della vittima.

Secondo la Bruzzone, "sono ancora poco chiari i passaggi fatti da Manuela la mattina del 4 ottobre", cioè quando è stato ritrovato il corpo di Pierina nel garage di casa. "Anche se non abbiamo ancora avuto accesso al fascicolo della Procura – premette la criminologa – mi destano molte perplessità alcuni elementi del racconto fatto dalla nuora di Pierina. Manuela scopre che c’è una persona anziana morta nel garage di casa, e anche se non riconosce subito compiutamente che è sua suocera, l’unica persona che non va a cercare in quel momento è Pierina?".

Nel tondo sopra Pierina Paganelli, in quello sotto Roberta Bruzzone. Sullo sfondo il luogo dove è stata uccisa

Non sono gli unici dubbi che ha la Bruzzone. Che però è convinta di una cosa: "Per l’efferatezza e le modalità del delitto, è difficile pensare che chi ha ucciso Pierina (massacrata con 29 coltellate, ndr) non sia una persona che la conoscesse molto bene e, soprattutto, che conoscesse le sue abitudini e i suoi spostamenti". Per ora l’unico indagato è Louis Dassilva, vicino di casa di Pierina, con cui Manuela Bianchi aveva avuto una relazione clandestina. "La Procura fin qui ha iscritto sul registro degli indagati solo Louis per il quadro indiziario a suo carico. Ma già il fatto che Louis sia al momento solo indagato, a piede libero, mi fa pensare che gli inquirenti non abbiano prove schiaccianti contro di lui, diciamo la classica ‘pistola fumante’. Louis non aveva motivo di uccidere Pierina, si è sempre professato innocente". Certamente "gli accertamenti che saranno svolti in questi giorni – conclude la Bruzzone – potranno essere dirimenti. Ma ci sono ancora tante cose che non tornano".