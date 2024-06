Omicidio Pierina a Rimini, stop agli accertamenti sul dna: ecco perché

Rimini, 10 giugno 2024 - Gli accertamenti irripetibili disposti dalla Procura di Rimini sono momentaneamente sospesi. Gli esami tecnici che erano in agenda per domani ad Ancona e mercoledì a Roma su campioni biologici di Pierina Paganelli e tracce e reperti per 15 elementi isolati dalla squadra mobile sul cadavere della 78enne uccisa, sulla scena del crimine e in casa dell'indagato Louis Dassilva, sono ora postposti a data da destinarsi.

E' questo l'ultimo, in ordine di tempo, ed ennesimo colpo di scena del giallo di Pierina Paganelli da dopo l'avviso di garanzia notificato al vicino 34enne dell'anziana uccisa. Questa mattina infatti la difesa di Dassilva, rappresentata dall'avvocato Riario Fabbri, ha presentato un'eccezione poi accolta dal pm Daniele Paci.

La conseguenza di questa mossa sono dunque 10 giorni di tempo per la difesa di Dassilva per presentare la richiesta di incidente probatorio quale sede entro cui compiere successivamente gli accertamenti irripetibili disposti. L'accoglimento della richiesta o meno spetta ora al giudice per le indagini preliminari, dopodiché si procederà agli esami da capire se in sede di incidente probatorio o meno.