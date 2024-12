"Il quartiere Fontanelle merita maggiore attenzione"

Sicurezza e sorveglianza, riqualificazione dei terreni da trasformare in parchi, nonché luoghi di aggregazione. Sono alcune delle richieste dei residenti di Fontanelle riportate in una lettera firmata dai bambini che oggi verrà consegnata da un gruppo di famiglie a Babbo Natale nella piazza accanto alla chiesa, in viale Sicilia. "Caro Babbo Natale, siamo i bambini del quartiere Fontanelle di Riccione, ti scriviamo non per chiederti dei giochi o dei regali, ma per qualcosa di molto importante per tutti noi" si legge nella lettera che va subito al sodo. "Il sindaco e la giunta comunale – si legge – non hanno ancora incontrato l’associazione Fontanelle Futura 2024, che si impegna a rendere il nostro quartiere migliore. Puoi chiedere per cortesia alle nostre istituzioni di ascoltare le richieste di questi cittadini? Sarebbe un gran regalo!". Si esprime pure il sogno di giocare in sicurezza, in spazi verdi curati, dove le famiglie possano vivere in serenità, senza il pensiero dei ladri in casa e dei comportamenti scorretti di alcuni gruppi di giovani. Da qui la richiesta d’intensificare la presenza della Polizia Locale. Nella lettera si legge ancora: "Ci opponiamo alle nuove cementificazioni e chiediamo di preservare i terreni non edificati per trasformarli in polmone verde. Perché vogliono edificare in maniera eccessiva attorno al quartiere e a tutta Riccione, invece di utilizzare i lotti di completamento presenti in città?" Si reclamano poi luoghi di aggregazione per i giovani e gli anziani, strutture di ginnastica all’aperto e la modernizzazione di quelle sportive fatiscenti". Si chiedono pure presidi medici per gli anziani, la riqualificazione dell’entrata sud di Riccione, una nuova pista ciclabile".

ni. co.