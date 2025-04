In silenzio per Francesco. Niente musica e brindisi: ecco chi si ferma per i funerali

Sintonizzati su piazza San Pietro e non sul ponte festivo. Per i funerali del Papa ci si ferma. I casi non sono molti, ma restano significativi e uniscono un amministrazione comunale e organizzatori di eventi. Soprattutto quest’anno, con la Liberazione d’Italia che cade di venerdì, in tanti comuni sono previsti eventi durante tutto il weekend. Alcuni tuttavia hanno detto stop: domani non si fa festa. Il primo in lista è il Comune di Coriano, a trazione centrodestra. Domani sindaco e assessori attendevano centinaia di motociclisti arrivati da più parti d’Italia per il Moto Incontro del Sic, il compianto campione di motociclismo corianese scomparso nel 2011. Nel pomeriggio il lungo corteo avrebbe invaso Coriano capoluogo e ci sarebbe stato l’evento dell’accensione della fiamma del Sic con tanto di brindisi e musica. Il momento di festa è stato cancellato. Dal municipio parlano di "un gesto simbolico e di profondo rispetto in omaggio al Santo Padre, in segno di profondo cordoglio per la sua scomparsa". Niente brindisi e festa non solo a Coriano, ma anche a Misano. In questo caso non è l’amministrazione pubblica ad avere imposto un freno alle iniziative, ma gli organizzatori dell’Eicma riding fest. L’evento parte oggi e si conclude domenica. Un anno fa furono in 14mila al Misano world circuit. L’organizzazione ha deciso di osservare il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco sospendendo le attività del sabato mattina. In particolare, "tra le 10 e le 12 saranno sospese - spiegano gli organizzatori - tutte le attività d’intrattenimento, congiuntamente ai momenti palco e alle run di trial acrobatico e freestyle motocross. Sempre domani mattina saranno interrotti, dalle 9 alle 12, anche i corsi di guida sicura della Federazione Motociclistica Italiana. Alle 10 verrà osservato un minuto di raccoglimento". Anche a Bellaria gli organizzatori del Kiklos volley hanno deciso di fermasi alle 10 per un momento di raccoglimento a cui seguirà un messaggio di Papa Francesco, come indicato dal Coni. Inoltre due ore prima sarà celebrata a messa al PoloEst con don Emanuele. Anche il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, sarà presente ai funerali del Papa. In chiusura la replica della deputata Beatriz Colombo al sindaco Sadegholvaad sugli eventi del XXV aprile durante il lutto nazionale per la scomparsa del Pontefice. "È l’Anno Santo. Il Giubileo. Eppure, proprio in questo contesto, manca il rispetto".

Andrea Oliva