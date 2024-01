Ancora incendi dolosi a Cattolica, a fuoco due auto e un furgone della stessa famiglia

Cattolica, 7 gennaio 2024 - Ancora fiamme e paura nel Riminese. Non si spegne la scia di incendi dolosi che da settimane sta imperversando in provincia. Dopo i roghi in serie a Rimini, stamattina ignoti hanno dato fuoco a due auto e un furgone a Cattolica, appartenenti tutti alla stessa famiglia.

I roghi sono avvenuti a pochi metri uno dall'altro. I piromani hanno incendiato una Volvo C70 parcheggiata in via Mincio e una Ford Fiesta e un Fiat Daily nell'adiacente via Arno. L'allarme è scattato intorno alle 7,15, sul posto una squadra di vigili del fuoco con 5 uomini e due mezzi.

Che gli incendi siano di natura dolosa, non ci sono dubbi: è stata ritrovata la bottiglietta che conteneva il liquido infiammabile usato dai piromani. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno messo sotto sequestro i tre veicoli andati a fuoco per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Si stanno cercando testimoni e filmati delle telecamere della zona, per cercare di risalire ai colpevoli.