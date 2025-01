La copertura della piscina è realtà: "Grande sforzo della Polisportiva"

Il 25 gennaio partiranno i Criteria di Salvamento, l’evento sportivo che porterà atleti a riempire lo Stadio del Nuoto per una intera settimana. Ma i corsisti questa volta non dovranno rinunciare a tuffarsi in vasca. "I corsi di nuoto, acquawellness e nuoto libero potranno proseguire senza interruzione, garantendo le attività durante le gare nazionali e internazionali allo Stadio del Nuoto" annunciano il presidente della Polisportiva Michele Nitti e il direttore tecnico Massimiliano Benedetti. Il pallone a coprire la vasca olimpionica esterna è già realtà e ieri il presidente Nitti e il direttore Benedetti ne hanno saggiato le potenzialità. La realizzazione della copertura è stata possibile grazie all’accordo tra Polisportiva, Comune, Promhotels e Federalberghi. "Polisportiva si è occupata della realizzazione di tutte le attività relative alla copertura con un grande sforzo economico e organizzativo – spiega Nitti –. Siamo certi che questa impresa renderà un importante servizio alla città. La copertura pressostatica, disponibile fino ai primi giorni di maggio, darà un’ulteriore possibilità ai gruppi di atleti e alle associazioni provenienti dall’Italia e dall’estero, nello svolgimento dei collegiali di nuoto e degli allenamenti in vasca olimpica".

Durante le gare, gli orari di nuoto libero e dei corsi non subiranno modifiche. Stanno già piovendo prenotazioni tanto che i mesi di febbraio e aprile sono coperti, come comunicato da Promhotels. L’accordo prevede che la Polisportiva si occupi della copertura, sostenendo tutti i costi di gestione, mentre il Comune investirà 15mila euro. Promhotels penserà alla gestione dei servizi di prenotazione alberghiera in occasione di stage e collegiali di nuoto e quale centro unico di prenotazione delle corsie da parte degli hotel, contribuendo, eventualmente, alla copertura delle spese ai fini del pareggio economico. Infine Federalberghi s’impegnerà a promuovere il progetto tra gli associati.