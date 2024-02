E’ morta Bice, fuggita dalla casa di riposo per vedere il mare

Rimini, 24 febbraio 2024 – Bice è morta venerdì. L’81enne che era fuggita da una casa di riposo faentina per andare a Bellaria e poi, dopo varie peripezie trovare un luogo caro a Roma, venerdì è morta colpita da infarto. La sua vicenda aveva fatto il giro dei salotti televisivi dopo che, "stanca di minestrine e mele cotte", a inizio aprile del 2023 era fuggita dalla struttura faentina per anziani raggiungendo in treno Bellaria Igea Marina, dove bambina trascorreva le vacanze.

L’epilogo era arrivato a luglio, dopo quella che il suo legale, l’avvocato Giuliano Lelli Mami, aveva definito "una corsa a ostacoli". Era arrivata infatti l’autorizzazione del giudice al trasferimento, almeno provvisorio, della signora a Roma. Favorita dal clamore mediatico della sua vicenda era arrivata l’offerta di un istituto che aveva messo a disposizione dell’anziana un monolocale arredato. "La signora Bice – disse a luglio il suo legale – è intenzionata a riappacificarsi con i familiari. Anche questo percorso potrebbe non essere facile, ma se fra le parti vi sarà un confronto, una riappacificazione sarà sempre possibile".

Venerdì mattina Bice, già ricoverata all’Ospedale di Roma, non ce l’ha fatta. A comunicarlo è il suo legale, Lelli Mami, che sottolinea: "A seguito dell’esito positivo della ‘prova’ del soggiorno transitorio la signora Bice aveva sottoscritto la scrittura privata, ove è stato trasfuso l’accordo raggiunto tra lei e l’ente, con cui ha effettuato il definitivo trasferimento nella nuova sistemazione abitativa in cui aveva spostato la propria residenza effettiva ed anagrafica. Conservo con affetto il ricordo dell’ultima volta in cui l’ho vista quando dopo avermi abbracciato mi ha detto, commossa, la seguente frase: ‘Sono felice. Tu sei mio figlio. Ti voglio bene’".