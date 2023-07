Partita del cuore per la Romagna dopo l’alluvione: lo show allo stadio di Rimini

Rimini, 20 luglio 2023 – La gran serata è arrivata: lo Stadio Romeo Neri di Rimini si è animato di personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport, ma anche di gente comune, tutti insieme sotto lo stesso cielo con la voglia di sostenere la Romagna, dopo l'alluvione di maggio. E sarebbero ben 5mila i partecipanti che hanno pagato il biglietto e hanno affollato lo stadio.

Prima della partita, una selezione di ballerini romagnoli ha intrattenuto il pubblico accorso allo stadio con largo anticipo, per poter assistere all'evento. Grande ambasciatore di Visit Romagna e colui che ha fatto diventare capitale della musica, Claudio Cecchetto, ha invitato tutti a donare. Alle ore 21,15, il fischio d'inizio della Partita del cuore, in diretta su Italia Uno, ed ecco che il cuore di Rimini esplode in un grande boato.

Rimini - Partita del cuore nazionale cantanti contro artisti - Ruggeri Moreno il Biondo e Orietta Berti con Cricca

Tanti i giovani presenti nella Nazionale Cantanti, nuovi idoli dei ragazzi: dal riccionese Cricca, a Boro boro, all'anagrafe Federico Orecchia, il rapper senza dimora che ha all'attivo 8 dischi di platino, Niveo e Piccolo G, LDA, tutti di Amici, ad aiutare i veterani Bugo, i ragazzi de Il Volo, Sandro Giacobbe, Moreno il biondo e Shade. E naturalmente il capitano Enrico Ruggeri, che in un contrasto con Moreno Morello del Golden team, allenato da Sacchi, conquista palla e va avanti fino al suo assist per Moreno il bomber.

La partita continua, il momento di spensieratezza e di divertimento si palesa sul campo e sotto il cielo di una Rimini che prova a lasciare da parte, per una sera, l'alluvione che ha colpito la Romagna, e le sue inevitabili conseguenze socio economiche. Tanti gli ospiti, da Orietta Berti a Rovazzi, da Max Angioni a Giacobazzi passando per Cevoli, romagnolo doc. 50 gli artisti scesi in campo per beneficenza, una possibilità per stare tutti insieme e non lasciare solo il popolo romagnolo. Tutti i proventi andranno a sostegno di realtà romagnole fragili. La Nazionale Cantanti e il Golden team per la Romagna, ricordano il numero solidale più volte, nel corso della serata, 45597 fino al 23 luglio sarà possibile sostenere la campagna Media friends "Mediaset per la Romagna".

La festa è l'unione di anime che sa sostenere, nel concreto. Come si dice qui da queste parti: fatti, non parole!