Cricca scende in campo con la Nazionale Cantanti per la Romagna: “È stato devastante, fare qualcosa è il minimo”

Riccione, 17 luglio 2023 – Non sa usare bene solo la chitarra e la voce, il nuovo idolo dei giovani Cricca, cantautore riccionese. Ora dimostrerà di essere abile anche con i piedi e con il cuore, scendendo in campo con la Nazionale Cantanti a Rimini, in occasione della Partita del Cuore del 20 luglio allo stadio Romeo Neri, evento che sarà in diretta su Italia Uno.

Un'estate molto piena per questo talentuoso ragazzo che dopo Amici di Maria De Filippi, è richiesto da più parti soprattutto per esibirsi in molte località, per cantare i suoi successi come “Australia”, il nuovo singolo, e “Se mi guardi così”, che a oggi vanta oltre 2 milioni di streaming su Spotify.

Insieme ai colleghi musicisti come il capitano Enrico Ruggeri, Il Volo, Moreno, LDA, Bugo, Leo Gassman, Ludwig, e contro (si fa per dire) il Golden Team per la Romagna, Cricchetto scenderà in campo a scopo benefico per raccogliere fondi per le persone fragili alluvionate.

Cricca, come vivi questo evento? “Ho sempre seguito le partite della nazionale cantanti da spettatore e ora mi ritrovo in campo da giocatore, una grande emozione. Ho già esordito a Senigallia con la nazionale cantanti e mi sono sentito come quando guardavo il palco e ora ci salgo e canto, in campo ora ci gioco”. Che ruolo gioca il fatto che tu sia romagnolo? “Quello che è successo è devastante. Cercare di fare qualcosa mi sta molto a cuore, mi sono sbattuto materialmente, ho spalato il fango ma sapere che posso contribuire a una buona causa, soprattutto con gli aiuti economici del ricavato di una partita solidale, mi rende felice e utile”. Giocavi a calcio? “Io militavo nel San Lorenzo, mi piace correre e ho sempre giocato come centravanti. Giocherò probabilmente come ala destra o sinistra”. Sapere che giocherai con alcuni tuoi miti della canzone e dello spettacolo, che effetto ti fa? “Sono giovane e ho grande ammirazione per i miei colleghi artisti che trovano il tempo per fare del bene. So che ci sarà anche Moreno Donadoni, anche lui uscito da Amici, un grande bomber con lo spirito giusto, e tanti altri che non vedo l’ora di ringraziare per essere stati per me, un’ispirazione”.