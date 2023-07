Cricca, centravanti col cuore "Sono pronto a scendere in campo"

Cricca dimostrerà di essere abile anche con i piedi, scendendo in campo con la Nazionale Cantanti a Rimini, in occasione della Partita del Cuore del 20 luglio allo stadio Neri. "Ho sempre seguito le partite da spettatore e ora mi ritrovo in campo, una grande emozione - racconta il, cantante riccioneseo - Quaello che è successo a maggio è devastante. Ho spalato il fango ma sapere che posso contribuire alla causa, soprattutto con il ricavato di una partita solidale, mi rende felice". Giocava a calcio? "Militavo nel San Lorenzo, mi piace correre e ho sempre giocato come centravanti. Sono giovane e ho grande ammirazione per i miei colleghi che trovano il tempo per fare del bene. So che ci sarà anche Moreno Donadoni, anche lui di Amici, un grande bomber con lo spirito giusto, e tanti altri che non vedo l’ora di ringraziare".

Rosalba Corti