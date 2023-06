Cricca in concerto alle Befane di Rimini: 3mila fan per il firma copie del primo album

Rimini, 29 giugno 2023 – Il ragazzo che, nell'ultima edizione di Amici di Maria de Filippi, è riuscito a metter d'accordo figli, mamme e nonne, è sicuramente il cantautore riccionese Giovanni Cricca, 19 anni, ma già tanta voglia di entrare nel cuore della gente. Ed erano circa 3.000, alle Befane di Rimini, il centro commerciale che con questi appuntamenti per i fan, riesce a soddisfare il pubblico trasversalmente. Una breve intervista, poi Cricca, Cricchetto sui social, si è esibito in un mini concerto per tutti i suoi fan accorsi per il firma copie del suo nuovo e primo Ep dal titolo ‘Australia’, uscito il 23 giugno.

3 foto Giovanni Cricca si è esibito in un mini concerto per tutti i suoi fan accorsi per il firma copie del suo nuovo e primo Ep dal titolo ‘Australia’, uscito il 23 giugno

‘Australia’ e ‘Se tu mi guardi così’ cantante a squarciagola da tutta l'arena Zara del centro, dimostrando che ormai, le sue canzoni sono diventate delle piccole perle. Una folla festante e gioiosa si è messa in fila in maniera disciplinata, per farsi fare un autografo, un selfie, e per ricevere un abbraccio dal talento riccionese. L'umiltà di questo ragazzo, il suo modo di scrivere semplice ma che sa arrivare alle persone, la sua voce, hanno fatto sì che i tremila accorsi siano tornati a casa in maniera soddisfatta. Reduce dal talent di Amici, l'artista sta vivendo un periodo d'oro, tante le sue partecipazioni a programmi televisivi e firma copie nei vari centri dell'Italia. Alla domanda da parte di una fan se fosse ancora con Isabel, straordinaria ballerina di Amici classificatasi terza, il cantante ha sorriso e si è emozionato, facendo intendere che il sogno continua.