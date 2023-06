Concerti all’alba Riccione 2023: il programma

Riccione, 24 giugno 2023 – Anche quest’anno Riccione rivivrà la magia delle Albe in controluce, concerti in spiaggia al sorgere del sole. Dal 2 luglio al 20 agosto, con sette spettacoli a ingresso libero, sarà un incalzare di note con artisti noti al grande pubblico. Aprirà Giovanni Cricca, reduce da Amici, nella sua Riccione con un concerto annunciato come evento unico, seguiranno, sempre di domenica, in luglio Paola Turci, Alan Sorrenti con Angelica e Nino Bonocore, e in agosto Simone Cristicchi, Ghemon e Charlotte Lazzari con Thea Crudi.

In attesa della conferma dell’alba coi I Tiromancino, Mirko Casadei e la la PoPular Folk Orchestra, che fa parte del Balamondo come la serata precedente con Max Gazzè, ieri è stato reso noto il calendario di tutti gli appuntamenti.

Il primo live del 2 luglio è previsto alle 5,15 nella spiaggia Le Dune Beach, bagni 146-147-148, con Cricca e il suo concerto in forma di sinfonia con la partecipazione del Quintetto Eos composto da Aldo Capicchioni (primo violino), Simone Grizzi (secondo violino), Aldo Maria Zangheri (viola), Veronica Conti (violoncello), Anselmo Pelliccioni (contrabbasso), Max Corona (chitarre) e Michele Tani (pianoforte).

Il 9 luglio alle 5,15, nella spiaggia libera di piazzale San Martino, seguirà Turci con un concerto per chitarra e voce, segnerà il culmine del weekend de La Notte Rosa, a Riccione declinata al femminile. L’8, infatti, in piazzale Roma si esibirà Carmen Consoli. Il 16 alle 5,30 alla Spiaggia 20, sarà la volta di Sorrenti, leggenda della musica italiana sul palco con Gaetano Scognamiglio alla tastiera e alla chitarra, Bruno Belissimo al basso e Giannicola Maccarinelli alla batteria. Nella stessa alba canterà anche Angelica Schiatti, cantautrice dalla rara sensibilità e dal sound raffinato e inconfondibile.

Da annotare il 30 luglio alle 5,45 nella Spiaggia 75, Buonocore che ha scritto importanti pagine di musica italiana. Concerto in miniatura in duo con Riccardo Ciaramellari al pianoforte per Cristicchi che il 6 agosto alle 5,45 si esibirà nella Spiaggia 135-136. Accenderà le atmosfere ferragostane Ghemon, atteso alle 6 del 13 agosto nella spiaggia libera (zona 133) con un nuovo progetto, che non è un concerto o un monologo teatrale e neanche uno spettacolo comico, ma ‘Una cosetta così’, spazio di libertà creativa. Si chiude il 20 agosto alle 6 nella spiaggia 80-81, con un evento dedicato al corpo, alla mente e allo spirito.

A toccare le corde dell’anima nell’ultimo appuntamento dell’edizione 2023, Thea Crudi e Charlotte Lazzari che guideranno il saluto al nuovo giorno con lo yoga e un concerto mantra.