Ponte del 25 aprile e 1 maggio: gli appuntamenti da non perdere a Rimini

Rimini, 6 aprile 2024 – Dopo aver assaporato un inizio di weekend di inizio estate, tra sole e caldo in tutta l’Emilia Romagna, il pensiero di molti va già al ponte del 25 aprile e 1 maggio.

Tra le mete più gettonate, visto la bella stagione in arrivo, c’è la Romagna, in particolare Rimini. Le previsioni di Visit Rimini sono molto promettenti per i prossimi giorni di vacanza in programma a fine mese, con numerose richieste di prenotazioni alberghiere già avanzate.

Rimini si prepara così ad accogliere numerosi visitatori ad aprile, consolidando il suo posizionamento come meta turistica di riferimento nel panorama nazionale ed europeo. L’occupazione alberghiera si spalma su tutto il mese con oltre 450 hotel aperti e non mancheranno numerosi eventi sportivi, fieristici e congressuali che animeranno la città. Per chi vuole godersi il sole ma anche l’intrattenimento di qualche evento, ecco cosa fare a Rimini e provincia nei prossimi giorni.

Arte e gastronomia

Arte, cultura, musica, spettacolo ed enogastronomia sono i protagonisti del ponte del 25 aprile e 1 maggio. Si parte con Supernova, la rassegna/happening di arti performative che animerà il centro storico con un’eclettica comunità di performers dal 17 al 21 aprile. Per gli appassionati di auto d’epoca ma anche di enologia, è in programma l'evento "Epoca di Vino", nella zona di Viserba, sabato 27 e domenica 28 aprile, con degustazioni, musica dal vivo, spettacoli e la tradizionale esposizione di auto d'epoca provenienti da tutta Italia.

Sport

Gli sportivi e gli amanti dell’adrenalina potranno godersi il Campionato del Mondo Formula E, Misano E-Prix, il 13 e 14 aprile, un concentrato di tecnologia innovativa e spettacolare competizione in pista.

A seguire ci saranno gli European Championships in Artistic Gymnastics, un appuntamento importantissimo che permetterà agli atleti di ottenere il pass ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. I campionati europei di ginnastica maschile e femminile richiameranno migliaia di partecipanti tra atleti e pubblico e si svolgeranno presso la Fiera di Rimini rispettivamente dal 24 al 28 aprile e dal 2 al 5 maggio coinvolgendo un grande pubblico proveniente da tutto il mondo.

Torna anche la Rimini Marathon, dal 12 al 14 aprile: tre giorni di musica e sport dal Villaggio Maratona allestito quest’anno al Club Del Sole di Viserba, che prevede la partecipazione di 7.000 persone.

Fiera

Presso il quartiere fieristico, dal 7 al 9 aprile, sarà il turno del MIR, live entertainment expo, la fiera dedicata alle soluzioni audio, video, luci e controllo. Seguita da Wake Up Call di Alfio Bardolla dal 12 al 14 aprile, l'evento di finanza personale più grande d'Europa. Complessivamente, sono oltre 50.000 le presenze attese nel polo fieristico.

Al Palacongressi tra convention aziendali, congressi culturali, medico-scientifici, ordini professionali e associativi, si segnalano AI WEEK dal 9 al 10 aprile, per la settimana dell'intelligenza artificiale, e il Convegno formativo Edizioni Erickson “Supereroi fragili” dal 12 al 13.

A Misano si celebrerà invece il 110º anniversario della fiera dedicata al settore motociclistico Eicma, con l'Eicma Riding Fest programmato sempre per il 27 e 28 aprile, che includerà attività e test ride con le principali aziende del settore.

Musica e cinema

La musica sarà al centro delle feste, con il concerto del 25 aprile de 'Lo Stato Sociale' alla Serra Cento Fiori al Parco Marecchia, il Concertone del Primo Maggio con il Marecchia Dream Fest (martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio) e quello che inaugura la stagione del Parco degli Artisti a Vergiano.

E chi può allungare il ponte al primo week-end di maggio può immergersi nella cultura e nel cinema con diversi appuntamenti di alto livello: dall’Opera di Rossini ‘Cenerentola’ in scena al Teatro Galli il 3 maggio, al Festival del Cinema ‘La settima Arte’ (2 – 5 maggio). Il 26 aprile alle 15.30 è in programma la Fellini Experience con visita al Fellini Museum e aperitivo finale.

Nello stesso weekend, il 4 maggio, è prevista l'inaugurazione della Biennale del Disegno a Rimini, che si svolgerà fino al 28 luglio in varie sedi della città con il tema "Ritorno al viaggio", presentando circa 12 mostre con 1000 disegni provenienti da tutto il mondo.

Musei

La primavera è anche un’occasione per stare all’aria aperta e numerose sono le occasioni nel mese di aprile per coloro che desiderano scoprire la città e i suoi tesori. Tra le experience di VisitRimini da non perdere i tour alla scoperta della Rimini Romana: Ariminum con legionario domenica 7 aprile e lo speciale tour dedicato al Sangiovese dal titolo Sanguis Jovis, il vino di Cesare con aperitivo finale in programma per la sera di martedì 9 aprile. Tre saranno gli appuntamenti con il tour per scoprire le Meraviglie di Rimini e la storia della città: la visita è infatti in calendario sabato 13 aprile, sabato 20 aprile e domenica 28 aprile.