Omicidio Pierina, il Dna non apparterrebbe a nessuno degli indiziati. Lettera anonima accusa la nuora

Rimini, 15 gennaio 2024 - Novità sul caso di Pierina Paganelli. Si è tornati a parlare del delitto di via del Ciclamino questa mattina a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele con nuove indiscrezioni in esclusiva che filtrano sul caso: le tracce di DNA isolate sulla scena del crimine, secondo quanto rivelato dalla trasmissione, non apparterrebbero a nessuno dei 4 indiziati – Manuela Bianchi, il fratello Loris, Louis Dassilva e la moglie Valeria Bartolucci, che non sono indagati e hanno volontariamente acconsentito al prelievo - ma a una persona completamente estranea.

Nel corso della diretta sono stati mandati in onda alcuni stralci di una lettera anonima ricevuta nelle ultime ore da Manuela Bianchi, nuora della vittima. Nella missiva, scritta a mano, Manuela viene accusata di essere la responsabile della morte di Pierina: “Emerita assassina”, scrive l’anonimo, “Non mi interessa chi ha ucciso Pierina ma tu sei sempre colpevole, anche se sei complice. La pena di morte non c’è in Italia ma la meriteresti, meriti di fare tanti anni di carcere, anzi, che gettino via la chiave”.

E ancora, “Perché tu e tuo marito se c’è crisi nella coppia non vi separate? Perché uccidere Pierina Paganelli? Non c’è perdono”.