Omicidio di Rimini, Manuela lascia i Testimoni di Geova: “Troppi pettegolezzi”

Rimini, 11 gennaio 2023 – Manuela Bianchi ha scelto di dissociarsi dalla congregazione dei Testimoni di Geova. Ad annunciarlo è stata la stessa Manuela Bianchi e nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nei sotterranei di via del Ciclamino lo scorso 3 ottobre.

Manuela Bianchi, Pierina Paganelli e Louis Dassilva

A portare la donna, già finita nel corso delle indagini sotto la lente degli investigatori, pur non essendo iscritta al registro degli indagati, è stata "la situazione grave che è venuta fuori in seguito alla morte di mia suocera – ha spiegato Manuela Bianchi –. La mia vita privata è stata messa in piazza e questo ha creato non pochi problemi non solo alla mia famiglia, ma anche alla mia famiglia spirituale, perciò alla Congregazione".

Ecco il perché del passo indietro, sofferto, da parte di Manuela: "Ero una testimone di Geova, ma tramite una lettera ho detto ai miei anziani che non volevo più far parte della congregazione. I pettegolezzi, l'aspetto mediatico che ha circondato la congregazione hanno sicuramente pesato tanto sui miei fratelli. Per questo mi sono sentita in coscienza di prendere questa decisione così dolorosa, secondo me dovuta". Una decisione di cui la comunità dei testimoni di Geova di Rimini si è limitata a "prenderne atto" sottolineando che "si tratta di una scelta compiuta senza alcuna pressione e su base volontaria di Manuela, non sappiamo i motivi che l'abbiano portata a decidere così, ma rispettiamo il suo volere". E infine: "Non c'è differenza di sostanza o conseguenze tra il fatto di un passo indietro volontario o una estromissione dalla Congregazione per motivi che si scontrano con i principi della comunità".

E mentre Manuela esce dai Testimoni di Geova, a uscire, in questo caso di casa, sarebbe stato anche Louis Dassilva, prima che le voci circolate su un presunto allontanamento del vicino di Pierina Paganelli dalla casa di via del Ciclamino venissero messe a tacere dalla stessa compagna di Dassilva, Valeria Bartolucci, che ha garantito che: "Io e Louis non ci siamo lasciati. Io e mio marito siamo uniti come lo siamo sempre stati, perché finché non avrò le prove di tutto quello che si è detto in questi mesi, io credo a Louis".