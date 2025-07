Schianto alla rotonda di via Pascoli. Feriti gravemente due giovani

Quattro ragazzi, tra i 19 e i 26 anni, sono rimasti coinvolti in un grave incidente tra due auto avvenuto ieri attorno alle 2.30, alla rotonda tra le vie Pascoli, Ugo Bassi e Giuliani (foto Migliorini). A bordo di una delle vetture, una Bmw Serie 1, che percorreva via Ugo Bassi con direzione Ravenna-Ancona, c’erano due ragazzi: alla guida un 19enne residente a Bellaria, sul sedile del passeggero il 23enne. Sull’altra vettura, una Citroen C3, viaggiavano un 24enne campano e una ragazza di 26 anni, residente a Rimini. Procedevano lungo via Pascoli in direzione del mare, fino all’impatto.

Lo scontro è avvenuto nel cuore della rotatoria. Un urto violento che ha ridotto entrambe le vetture a cumuli di lamiere contorte. Le condizioni più critiche sono apparse subito quelle dei due giovani sulla Citroen: soccorsi dal personale del 118 e dai vigili del fuoco, che hanno dovuto usare cesoie e attrezzature speciali per estrarli, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Sono tuttora ricoverati in condizioni gravi. Ferite più lievi, ma comunque tali da richiedere il ricovero all’ospedale Infermi di Rimini, per i due ragazzi a bordo della Bmw.

Sull’incidente sono ora in corso accertamenti da parte delle pattuglie della polizia locale di Rimini. Una prima ricostruzione avrebbe evidenziato una possibile mancata precedenza e di velocità non adeguata, ma gli accertamenti sono al momento ancora in corso.