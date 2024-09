Settembre record per il circuito. I Gp calamitano 250mila spettatori

Il circuito di Misano ha fatto il pieno. È un settembre tutto da incorniciare quello andato in archivio ieri incassando la bellezza di un totale di 250mila appassionati calamitati al Misano World Circuit in questo mese in cui il tradizionale appuntamento con la MotoGp è raddoppiato. Sì perché dopo la prima alla ’Scala del motociclismo’, questo fine settimana lo spettacolo della Moto3, Moto2 e MotoGp è tornato ad affollare la pista del circuito ’Marco Simoncelli’ per un esclusivo raddoppio che, nella seconda data, ha aggiunto un complessivo di 82mila spessatori nei tre giorni di corse, con 45mila solo alla domenica.

Un risultato che ha soddisfatto gli organizzatori e compiaciuto le autorità presenti ieri all’autodromo, a partire dal ministro allo Sport Andrea Abodi, l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini e Andrea Albani, managing director MWC, che ha scandito: "Abbiamo completato tre settimane intense ed emozionanti con oltre 300mila ospiti in circuito, con le due edizioni della MotoGP e l’Italian Bike Festival".

Nel fine settimana coronato dalla vittoria in classe regina del pilota riminese Enea Bastianini (e con il conterraneo Marco Bezzecchi piazzatosi al quarto posto), il paddock è stato affollato anche da numerose celebrità, tra cui lo chef stellato Massimo Bottura e il campione olimpico dei 100 metri dorso Thomas Ceccon, che per l’occasione ha anche sventolato la bandiera a scacchi sulla linea del traguardo.

Nel corso della tre giorni di motociclismo c’è stato anche spazio alle eccellenze del territorio, a partire dal Coro Lirico Amintore Galli di Rimini diretto dal maestro Marcello Mancini accompagnato dai Musicanti di San Crispino, che ha eseguito in pista l’inno nazionale italiano. Sabato invece si è svolta la cerimonia per l’intitolazione a Marco Simoncelli della rotonda di Coriano, con il totem di Aldo Drudi, svelato dinanzi ai tifosi e ai piloti della Sic58 Squadra Corse. Emozionante e partecipato è stato anche il ricordo di Luca Salvadori (pilota e divulgatore deceduto nei giorni scorsi), a cui hanno preso parte numerosi piloti del motomondiale.