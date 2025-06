Un pallone, un tavolino e la voglia di volare in Brasile

Un pallone e un tavolino. E naturalmente anche la voglia di sfidarsi. Fino ad arrivare in Brasile per giocare con i migliori. Magari. Nei giorni scorsi è scattata la quinta edizione del campionato Tavball Rimini Nord. Nato cinque anni fa dalla collaborazione di tavball.it, il campionato è diventato un’importante realtà nel mondo del ‘tavolino’ tavball.

"Un movimento che sta crescendo esponenzialmente – spiegano gli organizzatori – così come il crescente numero di eventi dedicati a questo sport dimostrano". Il successo del campionato Rimini nord e la qualità crescente dei partecipanti ha permesso la nascita di una importante collaborazione con Foot table, realtà brasiliana leader del mondo tavolino. Foot table è l’organizzatore dei Mondiali di tavolino che si terranno a San Paolo, in Brasile, dal 17 al 20 luglio. Sono già accreditate 35 nazioni. Il campionato Rimini nord e le attività di Tavball.it (European Tour San Marino 2024 e International Table Cup 2024 a Baky Bay) hanno portato ad essere riconosciuti e invitati a rappresentare l’Italia al campionato Mondiale 2025.

Così, Alessandro Proverbio (classe 2005) primo classificato del ranking 2024 tavball.it e Luca Perazzini (classe 2000) partiranno da Rimini per confrontartsi con i migliori del mondo. "Con Foot Table stiamo lavorando a un progetto per arrivare ad una uniformità di regolamento e modalità di gioco – spiegano in coro – così da poter creare una vera classifica, un ranking mondiale. Tutto questo supportati dal sostegno di Msp, che ci affiancherà nell’importante sviluppo di questo sport sull’intero territorio nazionale".

Il lavoro dei prossimi mesi, obiettivo di lusso ma non impossibile di certo da raggiungere, "dovrà porre le condizioni – dicono – per ospitare a Rimini i Mondiali nel 2027". Ma c’è anche una novità che guarda più vicino. Infatti, il campionato Rimini nord che è appena scattato sui campi della Buratella bagno 53 di Viserbella metterà in premio, per i primi due classificati la partecipazione ai Mondiali 2026, con sede ancora da definire. Il campionato si sviluppa su cinque date con coefficiente 2000 e porterà i vincitori a vivere una esperienza unica ai prossimi Mondiali.