’Vivere Riccione’ è domani in edicola. Tra storie di bottega e imprenditori

Ricco d’informazioni sulla vita cittadina, servizi e interviste a personaggi e uomini che contribuiscono a imbastire la storia della città, ma anche curiosità e appuntamenti, domani con il Resto del Carlino torna in edicola lo speciale "Vivere Riccione". Spazio pure alle storie dei giovani operatori, che messe da parte le specializzazioni acquisite tra scuola e università, hanno preferito dare continuità alle botteghe avviate dai loro genitori, nonni e bisnonni, come la storica pescheria da Scacin (in foto) a Riccione Paese. Tante fatiche nello svegliarsi presto la mattina, ma il lavoro, come dichiarano tutti, offre pure tante soddisfazioni. Così c’è chi porta avanti il forno, chi il negozio di frutta e verdura e chi si occupa di pasta fresca.

Nell’inserto non mancano le curiosità come l’arrivo in porto di una coetanea della "Saviolina". E’la Flyng Fish, imbarcazione costruita in un cantiere svedese nel 1928, arrivata in Adriatico dopo varie rotte che l’avevano portata su altri lidi. Ritornata agli antichi splendori, dopo un certosino restauro di 1200 ore, è a disposizione di chi la vuole visitare. Su questo numero si dà pure un’anticipazione della Festa della Madonna del mare che si terrà dal 18 al 20 luglio, e si parla di Andrea Tentoni negli anni ’90 calciatore di serie A della cremonese, che ora allena l’under 17 femminile del Riccione. Il lavoro lo entusiasma, sono sempre più le donne che praticano questo sport. L’inserto torna poi sulle novità del palacongressi.

Nives Concolino