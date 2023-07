Cricca ‘rapisce’ il pubblico ad Albe in controluce a Riccione

Riccione, 2 luglio 2023 – La magia dell’alba, questa mattina a Riccione, ha regalato emozioni con l’applauditissimo concerto del giovane cantautore riccionese Giovanni Cricca, che a Le Dune Beach, bagni 146-147-148 alle 5,15 ha richiamato circa 1500 persone.

Sul palco con lui per “Albe in controluce, concerti al sorgere del sole”, il Quintetto EOS, formato da Aldo Capicchioni (primo violino), Simone Grizzi (secondo violino), Aldo Maria Zangheri (viola), Veronica Conti (violoncello), Anselmo Pelliccioni (contrabbasso), Max Corona (chitarre) e Michele Tani (pianoforte). “Stregato” dalla simpatia, dalla naturalezza e spontaneità di Cricca, reduce dalla trasmissione Amici, il pubblico ha accompagnato in coro le canzoni in un crescendo di note, da San Lorenzo a Supereroi, da Mare Mare a Se mi guardi fino ad Australia, nuovo singolo contenuto suo ultimo Ep. A fine concerto Cricca, che ha mostrato piena padronanza di palco e gran capacità di coinvolgimento del pubblico, è stato travolto da una marea di fan, in gran parte giovanissimi.

Nella vasta platea in visibilio anche da Amici 22 la bella Isobel e la famiglia di Giovanni a partire da papà Giacomo e da mamma Nadia.

La rassegna a ingresso libero “Albe in controluce, concerti al sorgere del sole”, organizzato e promosso dal Comune di Riccione, continua domenica 9 alle 5,15, nella spiaggia libera di piazzale San Martino con Paola Turci e il suo concerto per chitarra e voce.

Segnerà il culmine del weekend de La Notte Rosa, a Riccione declinata al femminile. La sera di sabato 8, infatti, in piazzale Roma si esibirà Carmen Consoli. Il 16 alle 5,30 alla Spiaggia 20, sarà la volta di Alan Sorrenti sul palco con Gaetano Scognamiglio, Bruno Belissimo e Giannicola Maccarinelli.

Parte del concerto vedrà protagonista Angelica Schiatti.

Sempre in luglio, domenica 30 alle 5,45 (Spiaggia 75) spazio a Nino Buonocore.

La magia dell'Alba con Cricca (Foto Nives Concolino)

In agosto concerto in miniatura in duo con Riccardo Ciaramellari al pianoforte per Simone Cristicchi che il 6 agosto alle 5,45 si esibirà nella Spiaggia 135-136.

Seguiranno Ghemon, il 13 agosto alle 6 nella spiaggia libera (zona 133), Thea Crudi e Charlotte Lazzari il 20 agosto alle 6 nella spiaggia 80-81.