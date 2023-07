Concerto all'alba a Cesenatico: emozioni al sorgere del sole

Cesenatico, 2 luglio 2023 – Puoi andare al mare ogni volta che vuoi e puoi andare alla ricerca di un tramonto da sogno davanti al quale brindare all’estate con un ottimo aperitivo ogni volta in cui il cielo lo permette.

E’ bellissimo ed è per tutti. L’alba no. L’alba la devi conquistare, o svegliandoti prestissimo, o addormentandoti tardissimo. L’alba è per pochi intimi, che finiscono per conoscersi (quasi) tutti, incontrandosi su strade deserte nelle quali aleggia una brezza che profuma di pace. L’alba sul mare Adriatico, che guarda a est, non si racconta, si assapora. Magari stesi su un telo sulla sabbia, con un cappello di paglia in testa e le note del jazz dal vivo che ti cullano.

Concerto all'alba a Cesenatico, musica ed emozioni a Villamarina (Ravaglia)

Uno spettacolo che a Cesenatico conoscono bene, tanto da volerlo riproporre anno dopo anno, a uso e consumo di un pubblico di ogni età che se lo gode in silenzio, con la raffinata soddisfazione di chi, una volta arrivato al luogo dell’appuntamento, impiega un attimo per essere certo di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Dunque questa mattina sulla spiaggia libera della frazione cesenaticense di Villamarina si è aperta la rassegna 2023 dei ‘Concerti all’alba’, che per l’occasione ha visto esibirsi lo ‘Zanchini–Bedetti Duo’ in ‘Radici’. Il programma prometteva jazz e dintorni, con Simone Zanchini alla fisarmonica e Stefano Bedetti al sassofono. Hanno cominciato a suonare alle 6, circondati dal pubblico e da un alone scenografico fatto dal sole che si arrampicava verso il cielo uscendo dall’acqua.

Ai lati della spiaggia libera c’erano gli hotel e gli stabilimenti balneari che si risvegliavano, dando il buongiorno per le colazioni e le prime passeggiate in spiaggia, con la bassa marea, le onde piatte e l’acqua già calda. C’erano gli apprezzamenti di un ristretto manipolo di gabbiani, lo sciabordio dell’acqua e nient’altro, perché davanti a questo, non serve parlare, o gridare. Quello che si fa, piuttosto, è sorridere. E al limite scattare un paio di foto, tanto per ricordarsi di non avere dubbi a puntare la sveglia presto la prossima volta.

La prossima volta sarà il 16 luglio, sempre alle 6, in quel caso alla spiaggia libera dei Diamanti di Cesenatico. Barbara Piperno e Marco Ruviano in ‘Choro de rua’ proporranno musica popolare strumentale brasiliana.