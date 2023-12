Pausini day a Rimini: oltre 3mila fan al raduno

Rimini, 1 dicembre 2023 – Oltre tremila i fan attesi a Rimini da tutto il mondo per il raduno annuale degli iscritti al club ufficiale di Laura Pausini. "Launatici" è il nome che la pop star italiana più famosa al mondo ha dato all’edizione 2023 che si svolgerà sabato 2 dicembre dalle 16 alle 19 all’Rds Stadium, dove incontrerà i suoi fans e presenterà il nuovo album ‘Anime parallele’ uscito il 27 ottobre e già svettato ai primi posti delle top ten di tutto il mondo.

Laura Pausini al Latin grammy awards

Il tour mondiale partirà proprio da Rimini l’8 e il 9 dicembre. Ogni anno la cantante organizza una grande festa riservata agli iscritti del suo Fan club ufficiale. Gli accampamenti nei pressi del palazzetto sono previsti già da oggi, con persone di ogni età e di ogni continente, che attendono la Laura nazionale.

L’evento, rimandato a causa dell’alluvione che ha devastato la Romagna, si doveva svolgere allo stadio di Solarolo, paese natio di Laura, il 17 giugno. Annunciando il posticipo a Rimini del Launatici day, la cantante ha comunicato sui social la sua opera di solidarietà che si è concretizzata attraverso ingenti donazioni alla sua terra.

"Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia. Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente”.

“La Romagna è in fiore anche in mezzo al fango: chi è sul posto lo sa bene, perché sta facendo tanta fatica a rialzarsi ma non molla mai. Chi non può raggiungerla, come me, si sente impotente ma non molla lo stesso e cerca tutti i modi possibili per aiutare”, spiega Pausini.

Nella giornata del raduno ci sarà la consegna a Laura Pausini del primo premio del 2023 per l’artista, lo Speciale All music italia awards per i 30 anni di carriera, a pochi giorni dal Person of the year 2023, onorificenza dei Latin Grammy Awards, conferita ogni anno per il lavoro nel settore della musica Latina. La cantante ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei 70 milioni di dischi venduti nel mondo, aggiudicandosi 226 dischi di platino.