Fiorello e Pausini salutano in diretta i riccionesi

Romagna mia intonata da una coppia d’eccezione, Rosario Fiorello e Laura Pausini. Un amarcord tutto riccionese andato in onda ieri mattina nel programma del mattatore siciliano. La Pausini ospite a ViVa Rai 2 ha ricordato le esperienze a Sanremo e i momenti vissuti in Romagna. A quel punto Fiorello non si è lasciato scappare la possibilità di rievocare Riccione e il periodo d’oro dell’Aquafan. "Saluto tutti i riccionesi, che ci hanno sempre accolto", ha detto in diretta. "La Romagna e la Sicilia sono in qualche modo connessi anche in musica".

Così la Pausini e Fiorello hanno iniziato a intonare Romagna mia, un siparietto ripreso delle pagine social della Città di Riccione: "A ViVa Rai 2 Fiorello ha salutato Riccione e tutti i riccionesi ricordando, insieme a Laura Pausini, gli splendidi anni vissuti nella nostra città e dichiarando il suo amore per la Romagna: Fiorello sei uno di noi, ti aspettiamo qui".