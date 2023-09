Laura Pausini, salta il concerto a Solarolo: ecco perché e dove si farà

Solarolo (Ravenna), 15 settembre 2023 – Laura Pausini non canterà nella sua Solarolo per il consueto party del suo fan club. I danni dell'alluvione non lo hanno permesso: il paese romagnolo in cui la cantante è cresciuta dopo essere nata nella vicina Faenza, è infatti stato colpito gravemente, al 90%, come ha detto l'amministrazione comunale. E i tempi per tornare alla normalità non sono ancora maturi. Anche i genitori della star romagnola si erano spesi per spalare le strade dal fango.

Laura Pausini in un recente spettacolo

Non c'è pace dunque per Solarolo, che avrebbe dovuto vedere la sua cantante dal vivo già nel giugno scorso: la Pausini in quel frangente si era comunque spesa per il suo luogo natio, donando l'incasso di alcuni show per dare il via alla ricostruzione.

Sarà Rimini dunque a ospitare il party del suo fan club ("Launatici") il prossimo 2 dicembre, allo Stadium. E’ stata la stessa cantante ad annunciarlo sul suo profilo Instagram. Non solo: alla tappa romagnola si è anche aggiunta una data nel capoluogo regionale, a Bologna, il 9 gennaio alla Unipol Arena. Il tutto, con uno sguardo rivolto alla sua Romagna: già sostenuta a gran voce, sui social e dal vivo, nei momenti più difficili.