San Marino, il nuovo Portogallo: "Tasse al 6 per cento per dieci anni”. Così il Titano attira i pensionati

San Marino, 22 marzo 2024 – Un paradiso fiscale dove si parla dialetto romagnolo. Sessanta chilometri quadrati, quasi 35mila abitanti. San Marino sta vivendo una stagione burrascosa sotto il profilo politico (il Parlamento è appena stato sciolto e si andrà a nuove elezioni il prossimo 9 giugno), ma assai vivace e intensa dal punto di vista economico.

L’aria a 750 metri sembra far particolarmente bene, non solo alle aziende e alle società finanziarie, ma anche e soprattutto agli sportivi, agli anziani e (non è uno scherzo) a chi possiede una barca.

Così il monte Titano, a due passi da Rimini e dalle spiagge più affollate d’Europa, si è trasformato in una calamita d’interessi. Partiamo dalla residenza atipica per pensionati. Ebbene, consente per un periodo di 10 anni una tassazione al 6% per coloro che prendono residenza per la prima volta e che godono di redditi superiori a 50mila euro o un patrimonio personale superiore a 300mila euro.

"Si tratta di una norma che punta sulla qualità più che sulla quantità – sostiene Marco Gatti, segretario di Stato alle finanze –. Vogliamo avere figure che possano dare un valore aggiunto al territorio".

L’obiettivo è di attrarre 500 nuovi pensionati all’anno. Per adesso i numeri sono piuttosto lontani. Le residenze atipiche nel 2021 sono state 17, nel 2022 sono state 29 e 58 nel 2023. La legge riguarda tutti coloro che provengono dalla Ue e anche dalla Svizzera.

Ma sono proprio gli italiani quelli che guardano con più attenzione a questa opportunità. Con la fine delle agevolazioni fiscali in Portogallo (perlomeno per chi vi si è trasferito dopo il 31 dicembre 2023), chi vuole trascorrere la vecchiaia pagando meno tasse, può quindi godere sul Monte Titano di una serie di comodità, non solo fiscali: vicinanza, lingua, cucina. Anche San Marino rientra così tra gli stati che offrono regimi di favore per pensionati, come la Grecia, la Tunisia e la Bulgaria.

Ma i paesaggi collinari tra l’Adriatico e gli Appennini, sono perfetti non solo per gli anziani, ma anche per correre in moto e in bicicletta. E anche per le tasse al 7%, grazie a una legge speciale sul fisco. Si chiama "residenza atipica a regime fiscale agevolato" e consente alla Repubblica del Titano di attrarre patrimoni stranieri consistenti. In particolare tanti sportivi, fra questi anche campioni della moto come Enea Bastianini e Nicolò Bulega e ciclisti come Giulio Ciccone.

"Da noi arrivano tanti ciclisti perché scelgono aree territoriali che possono essere adatte agli allenamenti in un territorio sicuro e tranquillo", ha spiegato il segretario di stato allo sport, Teodoro Lonfernini. La Repubblica di San Marino, guarda però sempre a nuove opportunità di crescita. E così mette in campo agevolazioni anche per costituire nuove società nel settore marittimo.

“Il nuovo decreto delegato ci permetterà, di essere competitivi nei confronti di altre bandiere – evidenzia Gianluca Tucci, direttore generale registro navale sammarinese – soprattutto su quelle offshore, mi riferisco alle Isole Cayman, la Liberia, Panama, che hanno un regime fiscale conveniente. Abbiamo già qualche centinaia di yacht registrati sotto la bandiera sammarinese e questo deve essere anche un motivo di orgoglio".