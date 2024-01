"Vivo felice in Portogallo ma non è più un paradiso"

E’ una bella città Tavira, ha la luce calda dell’Algarve, nel sud del Portogallo, vicino al confine con la Spagna. E’ qui che dal 2018 vive, con la moglie Carla, il cesenate Lorenzo Gasperoni, 78 anni, ex assessore comunale (giunta Conti), ex consigliere di amministrazione di Sapro. Tavira e il Portogallo sono sirene che hanno cantato per l’ex amministratore cesenate non solo le armonie di un luogo ameno dove la temperatura non scende quasi mai sotto i 10 gradi e la vita è serena. Come per molti altri pensionati italiani il Portogallo è stato, per loro, fino ad ora, una sorta di paradiso fiscale: zero tasse sulle pensioni cosicché in busta paga si sono ritrovati per tanti anni un 20/30 per cento in più (tanti ne preleva lo stato Italiano che le tasse non le risparmia a nessuno che abbia un certo reddito) da impegnare in qualità della vita. Ma ora la sterzata. Il governo di Antònio Torres ha deciso di mettere la parola fine all’età dell’oro, e porre termine ai benefici fiscali per i cosiddetti residenti non abituali.

Che farà Gasperoni ora che il Portogallo non è più così economicamente interessante? Tornerà a Cesena?

"Per il momento, dato che il provvedimento non è retroattivo, il nuovo corso fiscale che entra in vigore quest’anno non ci riguarda. Al nostro arrivo abbiamo sottoscritto un accordo per dieci anni di esenzioni. Ce ne mancano ancora quattro prima di essere assoggettati al nuovo regime. Poi decideremo".

Le risulta che il nuovo corso abbia influito sulla seduzione che il Portogallo ha giocano fino ad ora nei confronti dei pensionati italiani?

"Sì, certo. Già qualche tempo fa la tassazione da zero era stata portata al 10 per cento, ora con il 20 è molto meno appetibile. Praticamente è la stessa tassazione dell’Italia".

Dove tanti pensano di tornare…

"Diciamo piuttosto che non pensano più di venire in Portogallo. Sappiamo, anche dai giornali, che c’è una tendenza verso altre località a fisco zero come l’Ungheria, Cipro, la Grecia, l’Albania e anche San Marino. C’è qui un’agenzia a cui si rivolgono in genere gli italiani che divulga questo tipo di informazioni e ci sono conoscenti che sono disposti a trasferirsi ancora".

Anche le abitazioni hanno registrato aumenti consistenti? "Noi abbiamo una casa in proprietà acquistata dopo la vendita dell’appartamento di Cesena ma se dovessimo acquistarla ora sarebbe ben più onerosa. Almeno tre volte tanto. Anche qui c’è un’alta domanda di abitazioni sia per i residenti che per le attività turistiche, che vedono molte presenze di americani". Da quanto tempo non viene a Cesena?

"Ci siamo stati due mesi e mezzo a cavallo dell’estate scorsa per effettuare alcuni controlli medici (in Portogallo sono tutti e pagamento. Ndr). Torneremo a primavera".

Che tempo fa oggi a Tavira?

"Fa un po’ freddino, le temperature vanno dai 9 ai 16 gradi. Aspettiamo nostra figlia che lavora a Lussemburgo e ogni tanto viene qua a prendere un po’ di luce e di sole. Là piove sempre. Speriamo che piova anche qui, c’è un bel po’ di siccità".