Sab Group Rubicone sfida Sios Novavetro per mantenere il sogno playoff nel volley maschile

Turno infrasettimanale per la Sab Group Rubicone, che oggi alle 20.45 ospiterà la Sios Novavetro di San Severino nel campionato di volley di serie B maschile. I gialloblù nell’ultimo turno hanno battuto Montorio guadagnandosi il pass per i playoff e tornano in campo dopo una lunga pausa dovuta alle festività pasquali e al lutto per la morte di papa Francesco. Blindata la seconda posizione, la corsa per il primo posto è più difficile: servirà vincere tutte le ultime tre partite di campionato e sperare in un passo falso della capolista Osimo, che intanto domenica ha vinto contro Falconara portandosi a +4. Coach Stefano Mascetti presenta il trittico di partite che chiuderanno la stagione regolare dei sammauresi: "La squadra sta bene, a parte qualche acciacco che stiamo cercando di tenere sotto controllo. Le ultime tre partite saranno molto pesanti: affronteremo la Sios, libera mentalmente dopo aver ottenuto la salvezza, poi San Marino nel derby vorrà fare una gran figura come ha fatto anche all’andata. Pure l’ultima partita con Perugia sarà molto difficile".

Il tecnico commenta poi il raggiungimento del traguardo playoff: "E’ un risultato bello, bellissimo, quasi incredibile. Adesso non guardiamo sicuramente cosa fa Osimo, perché ha dalla sua forse anche partite più abbordabili. Dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, poi soprattutto quando inizieranno i playoff sappiamo bene che, per arrivare fino in fondo, bisognerà scendere in campo con l’approccio di provare a vincerle tutte. Arrivare primi o secondi può dare un vantaggio da certi punti di vista, ma nella tua testa sai che devi comunque affrontare un rush finale nel quale qualunque partita sarà la partita della vita".

E’ invece più complicata la corsa verso la post season della squadra femminile del Volley Club Cesena targata Elettromeccanica Angelini, che nel torneo di B1 dovrà riuscire a recuperare due punti di svantaggio in due giornate per superare Vicenza e prendersi il terzo posto che vale il pass per inseguire i sogni di A2. Le cesenati sono reduci da una sofferta vittoria esterna contro Giorgione, arrivata al tiebreak (25-22, 14-25, 19-25, 28-26, 12-15) e dunque fruttata soltanto due punti, con uno rimasto sul terreno. Dopo un primo set giocato a rallentatore, le bianconere hanno trovato un buon ritmo, facendosi però rimontare nel quarto parziale e arrivando dunque a giocarsi la partita nel quinto parziale, valso una vittoria in ogni caso preziosa. Il prossimo appuntamento il 3 maggio alle 18 al MiniPalazzetto contro Arena Volley Verona.