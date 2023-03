Gigli verso il recupero Oggi la ripresa

Domenica mattina capitan laverone e compagni si sono già guardati negli occhi, subito dopo il dolorosissimo passo falso con la Recanatese. Da oggi il Rimini tornerà a correre per iniziare a preparare la gara di sabato (calcio d’inizio alle 17.30) al ‘Romeo Neri’ contro la Reggiana. Non esattamente una gara come le altre quella contro la prima della classe, la squadra per tutti da battere. E che per di più ora si deve guardare le spalle. Marco Gaburro non ha troppe buone notizie dall’infermeria e ancora una volta dovrà rinunciare a Panelli, Gabbianelli e Mattia Rossetti, tutti infortunati. Ma il tecnico veneto conta di recuperare Gigli. Il difensore, out ormai da qualche settimana, si sta buttando alle spalle l’infortunio e potrebbe tornare nella lista dei convocati donando qualche alternativa in più al pacchetto arretrato biancorosso.