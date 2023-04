Happy falcidiata dalle troppe assenze ci prova comunque a casa del Cavezzo

Trasferta nel ‘modenese’ per l’Happy RenAuto, che questa sera sarà di scena a Cavezzo (alle 21, arbitrano Pellegrini e Casavecchia). Nel campionato di basket B femminile è la giornata numero 10 della Poule Promozione e la squadra riminese (10 pt sin qui, le emiliane sono a quota 22) non deve ormai chiedere più di tanto alla sua stagione. Coach Maghelli (in foto), però, chiederebbe di poter contare sull’organico al completo o, per lo meno, non così falcidiato dalle assenze. A Cavezzo, infatti, saranno ben cinque le giocatrici costrette a chiamarsi fuori, per motivi legati agli infortuni e non solo: Renzi, Benicchi, Madonna, Mescolini e Gambuti, queste in ordine sparso le defezioni, i buchi in organico che rendono ancora più complicata la gara odierna. "Cavezzo, peraltro, è squadra costruita per cercare il salto di categoria: una formazione completa, che ha disputato un campionato molto regolare", osserva il ‘Mago’, che in questa poule può esibire un record di 2-7. Nel match d’andata Cavezzo si prese lo ‘scalpo’ dell’Happy.