I titani raccolgono un punto a Recanati

Un punto per gli Under 15 serie C della San Marino Academy sul campo della Recanatese (2-2). Academy: Conti, Guidi (52’ Vairo), Meloni, Delvecchio, Colombini, Baldacci (75’ Zavoli), Grandoni (41’ Molinari), Mirchev (75’ Coletta), Podeschi (67’ Tamagnini), Canarezza, Pennacchini (52’ Montali). All.: Belluzzi. Sconfiita nel derby di Cesena per il Rimini (4-0). Rimini: Cherubini, Zammarchi (19′ st Di Pollina), Drudi, Scirocco (19’ st Mataj), Bizzarri (32′ st Lombardi L.), Manzi, Cenci (39′ st Ramja), Nava (32′ st Celani), Molfetta (32′ st Grassi), Foschi, Arlotti. All.: Berretta.

Under 15 serie C. (16ª giornata): Racenatese-San Marino Academy 2-2, Fermana-Piacenza 3-4, Cesena-Rimini 4-0, Imolese-Vis Pesaro 3-0, Reggiana-Ancona 1-2.

Classifica: Cesena 44; Imolese 30; Rimini, Piacenza 28; Reggiana 24; Vis Pesaro, Ancona 23; Fermana 20; Recanatese 4; San Marino Academy 3.